Baubranche brummt trotz hoher Preise und Materialknappheit

Die Baubranche brummt in Zeiten von Corona. Gründe dafür: Erstens investiert die sogenannte Erbengeneration in Grund und Boden. Zweitens hat sich die Sparquote trotz Kurzarbeit von acht auf 16 Prozent verdoppelt, weil die Menschen in Zeiten von Corona keine kostenintensiven Ausgaben wie Urlaube machen können. Und drittens haben die Sparer die Befürchtung, dass die Inflation steigen könnte.