Aus für legendäres Caffè Greco in Rom verhindert

Italiens Kulturministerium macht sich gegen die Schließung des legendären "Caffè Greco" am Fuße der Spanischen Treppe in der Hauptstadt Rom stark. Das Lokal gilt als historischer Treffpunkt für Künstler und Schriftsteller. Es steht seit Langem im Mittelpunkt eines zähen juristischen Kampfes: Der Mietvertrag der Wirte, des Ehepaares Carlo Pellegrini und Flavia Iozzi, mit dem Eigentümer ist seit acht Jahren abgelaufen. Der Mietzins soll wesentlich erhöht werden. Eine Zwangsräumung war vorgesehen.

Nun pocht das Ministerium auf Denkmalschutz: Die Gemälde, Möbel und Spiegel im Lokal seien von großem historischem Wert. Das Lokal könne daher nicht geräumt werden, wie die römische Tageszeitung "Il Messaggero" berichtete. Nun wird nach einer Lösung für den Erhalt gesucht.

Die Geschichte wiederholt sich: Der 2017 ausgelaufene Mietvertrag wurde nicht verlängert, eine Zwangsräumung drohte erstmals 2019, die jedoch verschoben wurde. Eigentümer des Lokals ist das Israelitische Krankenhaus in Rom. Mit dem Betreiber sei keine Einigung im Einklang mit dem "Marktwert" gefunden worden, hieß es in einer Meldung. Alle Mieteinnahmen würden in die Klinik investiert. Das Krankenhaus beklagt einen Verlust von einer Million Euro im Jahr, weil der Mietvertrag nicht angepasst wurde. Ein Gericht habe die Freigabe verfügt.

Goethe, Twain, Liszt

Das "Caffè Greco" wurde zum ersten Mal 1760 schriftlich erwähnt. Damals wurde während einer Volkszählung der Name des Inhabers genannt: Nicola della Maddalena, ein Grieche. Wahrscheinlich existiert es bereits seit 1742. Giacomo Casanova berichtet davon in seinen Memoiren. Im 17. und 18. Jahrhundert diente es zahlreichen Künstlern als Treffpunkt, 1779 war Johann Wolfgang von Goethe zu Gast. Der bekannte rote Saal, ein Hinterzimmer, war damals noch ein Stall.

Der Vorraum diente dem Austausch. Dort saßen Persönlichkeiten wie der König von Bayern, Ludwig I., Henry Stendhal, George Byron oder Hans Christian Andersen – eine Couch aus dessen Nachlass steht im Roten Salon. Arthur Schopenhauer und Mark Twain waren ebenso anzutreffen wie Gioacchino Rossini, Franz Liszt und Richard Wagner. Ihre Besuche sind in einem Gästebuch notiert.

