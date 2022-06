Architekturtage gehen nächste Woche ins Finale

Der Auftakt dazu fand bereits im Juni 2021 statt, das Finale steht kommende Woche am 9., 10. und 11. Juni auf dem Programm.

In Oberösterreich finden mehrere Präsentationen statt. Dazu gehören zum Beispiel eine Besichtigung des Zubaus des PowerTowers der Energie AG in Linz, eine Führung samt Vortragsabend im BFI Bildungshaus Linz, eine Baubesprechung an der Anton Bruckner International School beim Bruckner Tower sowie eine Besichtigung der Neuen Mittelschule Königswiesen.

Veranstalter der Reihe sind der Verein Architekturtage und die Architekturhäuser der Bundesländer. Sie wollen seit 2022 die Bandbreite und Vielfalt architektonischen Schaffens in Österreich vermitteln. Alle Informationen zum Programm in der nächsten Woche online auf www.architekturtage.at.