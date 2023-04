Architekturbüro eröffnet in der alten Gaszählerfabrik

Ende 2021 hat sich das Planungsbüro ARKD mit Standorten in Haslach, Linz und Wien in zwei Unternehmen geteilt: in die ARKD Arkade ZT in Haslach und die Arkform ZT mit nunmehr rund 40 Mitarbeitern an drei Standorten in Linz, Wien und Salzburg.

Arkform, ein interdisziplinäres Büro für Architektur, Kultur und Design, hat jetzt einen neuen Standort in der Bundeshauptstadt eröffnet.

Bisher war man im 13. Wiener Gemeindebezirk situiert. Dieses Büro wurde geräumt, um am neuen Standort im 15. Bezirk mehr Platz zu haben – in der früheren Gaszählerfabrik neben dem Westbahnhof. Der Umzug wurde mit 250 Gästen gefeiert.

Das Team um die drei Gründer Klaus Landerl, Marcel Amrhein und Roland Landerl ist in den Bereichen Gewerbe/Industrie, Tourismus, Revitalisierung, private Wohnhäuser, Interieur/Design und öffentlicher Raum tätig. Zu den gewerblichen Kunden zählen unter anderem Habau, Loxone, Grüne Erde und Aviva.

"Unsere primäre Aufgabe ist es, sinnstiftend zu bauen", sagt Klaus Landerl.

