Architektur als Idee, Stadt als Vision

„Stadt muss als Ganzes wahrgenommen werden. Jede Planung wirkt sich nämlich auf das Ganze aus.“Michael Hofstätter Seit 1986 bilden Michael Hofstätter und Wolfgang Pauzenberger das Büro Pauhof mit Standorten in Linz und Wien. Am 15. Dezember 2022 erhielten sie den Großen Landeskulturpreis in der Sparte Architektur und Baukunst. Die Arbeit des Büros kennzeichnet, dass Architektur und Stadt auf komplexe, theoretisch fundierte Weise zusammen gedacht werden. Ein Gespräch mit Pauhof in