Akademie der Wissenschaften zieht in alte Postsparkasse ein

Auf knapp 16.000 Quadratmetern werden ab Anfang kommenden Jahres sukzessive Geistes-, Sozial- und Naturwissenschafter der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) Räumlichkeiten im historischen Gebäude der Wiener Postsparkasse am Georg-Coch-Platz in Wien-Innere Stadt beziehen. ÖAW-Präsident Anton Zeilinger und Hans-Peter Weiss, Chef der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), unterschrieben diese Woche den Mietvertrag, teilte die ÖAW am Mittwoch mit.

Mit Bibliotheken, Labors, Büros, Besprechungsräumen und weiteren Räumlichkeiten der Grundlagenforschung werde die ÖAW der größte Mieter in dem 40.000 Quadratmeter Gesamtgebäudefläche umfassenden Jugendstil-Baujuwel. Im Zuge des Projekts "Campus Akademie" konzentriert die ÖAW ihre auf verschiedene Bezirke Wiens verteilten Institute im Viertel rund um das Hauptgebäude am Dr.-Ignaz-Seipel-Platz, das Alte Universitätsviertel und die Postsparkasse. So werden dort etwa die derzeit in einem Gebäude in der Hollandstraße in Wien-Leopoldstadt untergebrachten Institute für Sozialanthropologie, Mittelalterforschung oder Iranistik angesiedelt. Man wolle dadurch "ein Zentrum der Forschung, des Wissens und der Begegnung zwischen Wissenschaft und Öffentlichkeit" schaffen, heißt es seitens der Akademie. Bereits im Herbst konnte die ÖAW ihr saniertes Hauptgebäude wieder beziehen.

Auch Linzer JKU bringt sich ein

Bis zu den Feierlichkeiten zur Gründung der Akademie vor 175 Jahren im Mai 2022 soll auch die Sanierung und Modernisierung der Gebäude im Alten Universitätsviertel in der Postgasse abgeschlossen sein. Das Gebäude der alten Postsparkasse wurde zwischen 1904 und 1912 nach Plänen des Jugendstil-Architekten Otto Wagner errichtet. Besitzer der Liegenschaft ist die Firma Signa Prime Selection um Immobilieninvestor Rene Benko, die BIG hat 2019 einen Baurechtsvertrag für die Nutzung abgeschlossen. Neben der ÖAW kommen auch Einrichtungen der Linzer Kepler Universität (JKU), der Universität für angewandte Kunst Wien und des MAK – Museum für angewandte Kunst in die Postsparkasse, eines der bekanntesten Jugendstilgebäude Wiens.