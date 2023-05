Airbnb-Chef: "Wir sind vom Kurs abgekommen"

Die US-Vermietungsplattform Airbnb gibt eine Mitschuld an der Verknappung von Mietwohnraum zu. Konzernchef Brian Chesky räumte in einem Interview mit dem deutschen Nachrichtenmagazin "Spiegel" ein, dazu beigetragen zu haben. "Wenn eine Stadt zu wenige bezahlbare Wohnungen hat und viele Wohnungen nur für Kurzzeitvermietung zur Verfügung stehen, trägt das sicher zum Problem bei", sagte Chesky. Nachsatz: "Wir haben in den vergangenen 15 Jahren zu Problemen beigetragen, auf die ich nicht stolz bin."

Die Vermietungsplattform sei zuletzt "vom Kurs abgekommen", Chesky will sie wieder mehr in Richtung privater Zimmervermietung führen. Früher wurden auf Airbnb hauptsächlich private Zimmer angeboten und gebucht. Mittlerweile sind längst auch professionelle Anbieter zu finden – ob Hotels oder eigens zur Vermietung auf Airbnb ausgebaute Wohnungen. Dementsprechend saftig sind auch die Preise – je nach Ort und dort geltenden Vorschriften.

"Wir haben den Leuten gegeben, was sie wollten. Sie wollten ein ganzes Apartment in Berlin, also haben Sie es bekommen. Sie wollten eine riesige Villa am Lake Tahoe, also haben wir sie ihnen angeboten", sagte Chesky im Interview. Das eigentliche Kernprodukt sei vernachlässigt worden.

"Es ist wie bei Nike"

Geht es nach dem Konzernchef, soll der Fokus bei Airbnb künftig wieder vermehrt auf der Vermietung von einzelnen Zimmern in bewohnten Wohnungen und Häusern liegen. Das bedeute jedoch nicht, dass die Plattform nicht mehr mit professionellen Anbietern zusammenarbeiten wolle. Chesky: "Jeder ist willkommen, auch Hotels. Aber das ist nicht unser Kernprodukt. Es ist wie bei Nike. Die verkaufen auch Freizeitkleidung, aber was Nike wirklich ausmacht, ist Sportkleidung."

Das Wachstum bei Airbnb hat sich zu Jahresbeginn abgeschwächt. Im laufenden Quartal erwartet das Unternehmen verglichen mit dem Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum zwischen 12 und 16 Prozent. Analysten hatten mit einer besseren Umsatzprognose gerechnet. Der Erlös bei Airbnb betrug zuletzt 1,8 Milliarden Dollar, unterm Strich verdiente die Vermietungsplattform 117 Millionen Dollar. Vor einem Jahr hatte es noch rote Zahlen gegeben.

