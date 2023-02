Agenda Austria: Wohnkosten bei rund einem Fünftel

"Natürlich ist die Belastung durch die Wohnkosten im Jahr 2022 gestiegen. Im europäischen Vergleich bleibt es in Österreich aber noch immer vergleichsweise günstig", sagt Hanno Lorenz, Ökonom bei Agenda Austria. Die liberale Denkfabrik hat mit Daten von Eurostat und Oesterreichischer Nationalbank (OeNB) erhoben, welchen Anteil die Wohnkosten im Durchschnitt am verfügbaren Haushaltseinkommen in Österreich ausmachen.

Demnach liegen die Wohnkosten seit Jahren bei rund einem Fünftel des Haushaltseinkommens. 2022 habe der Anteil 19,4 Prozent betragen, nach 17,9 Prozent im Jahr zuvor. In den vergangenen Jahren pendelte sich der Anteil jeweils zwischen 17,7 und 19,2 Prozent ein. Derzeit sei der Wert auf dem Niveau von 2013. (Bei einkommenschwachen Haushalten ist der Anteil höher.)

Mehr als in Österreich gaben Haushalte im Schnitt in Griechenland (34,3 Prozent), Dänemark (26,9) oder Deutschland (23,3) für das Wohnen aus, und das bereits vor Beginn der Teuerungswelle.

Heuer werde sich die Situation etwas entspannen, sagt Ökonom Lorenz: "Während die Inflationserwartungen für dieses Jahr geringer ausfallen, steigen die Löhne und viele Sozialleistungen."

