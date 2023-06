Ärger bei Banken, weil Energieausweise nicht auf Knopfdruck abrufbar sind

Bei Vermietung, Verpachtung oder Verkauf von Gebäuden muss ein Energieausweis vorgelegt werden – egal ob Neubau oder Bestandsimmobilie. In dem Dokument sind wesentliche Energie- und Gebäudekennzahlen enthalten. Auch Banken brauchen den Energieausweis für die verpflichtende Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Immobilie.

Denn sie müssen aufgrund des EU-Taxonomie-Regelwerks den Anteil an nachhaltigen Finanzierungen in ihrem Portfolio ausweisen. Zu den potenziell nachhaltigen Finanzierungen zählen auch Immobilien. Die EU-Taxonomie schreibt vor, welche technischen Kennzahlen geprüft bzw. welche Schwellenwerte erreicht werden müssen. Diese Kennzahlen – wie zum Beispiel der Primärenergiebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor – sind dem Energieausweis zu entnehmen.

Anders als in anderen Ländern gebe es in Österreich aber keine zentrale Datenbank mit diesen Energieausweisen, auf die man Zugriff habe. Das kritisiert die Oberbank. Es sei für Kunden und Banken mühsam, da die Institute die Dokumente immer bei den Immobilienbesitzern anfordern müssten. "Der Energieausweis ist das wichtigste Dokument, um eine Immobilie auf ihre Nachhaltigkeit beurteilen zu können. In Österreich sind diese Dokumente jedoch nicht zentral verfügbar, zum Beispiel im Grundbuch, sondern müssen von den Banken direkt von den Kunden eingeholt werden", sagt Nora Berger, Leiterin des ESG-Bereichs für Nachhaltigkeit bei der Oberbank: "Das kostet viel Zeit. Eine zentrale Energieausweisdatenbank wie in den Niederlanden würde den Prozess deutlich effizienter gestalten."

Laut Oberbank wird das Problem auf politischer Ebene zwischen den Ministerien hin und her geschoben, und man rede sich auf die Datenschutz-Grundverordnung aus. "Dass die Bauordnungen in Österreich Ländersache sind, ist der Sache möglicherweise auch nicht dienlich."

Das Klimaschutzministerium teilt mit: "Auch in Österreich gibt es eine bundesweite Energieausweis-Datenbank. Diese wird von der Statistik Austria verwaltet. Darüber hinaus führt jedes einzelne Bundesland eine eigene Energieausweis-Datenbank. Denn die Zuständigkeit für Gebäude liegt kompetenzrechtlich bei den Bundesländern. Laut aktueller gesetzlicher Grundlage haben Banken und Versicherungen auf die bundesweite Datenbank keinen Zugriff." Das sei im Gebäude- und Wohnungsregistergesetz geregelt, die Zuständigkeit dafür liege beim Wirtschaftsministerium. Aus Sicht des Klimaschutzministeriums wären "ein einfacher Zugriff auf diese Datenbank – unter Wahrung der datenschutzrechtlichen Grundlagen – und eine verbindliche Meldung der Länder an die bundesweite Datenbank wünschenswert".

Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, man sei für den Vollzug zuständig, für die Legistik sei es aber das Bundeskanzleramt. Von dort gab es noch keine Stellungnahme.

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens

