Adler verkauft Wohnungen um 1,5 Milliarden

15.350 Wohnungen und 185 Gewerbeobjekte in Norddeutschland im Wert von knapp 1,5 Milliarden Euro sollen an den Konkurrenten LEG Immobilien verkauft werden, wie die beiden Unternehmen am Montag mitteilten. Das ist mehr als jede fünfte Wohnung im Bestand von Adler.

Dem Investor fließen daraus unter dem Strich – nach der Tilgung besicherter Darlehen – rund 800 Millionen Euro zu, die zum Schuldenabbau verwendet werden sollen. Für die hochverschuldete Adler Group ist der Verkauf aber nur ein erster Schritt. "Wir wollen unsere Entschuldung mit weiteren Asset-Verkäufen vorantreiben", sagte Co-Vorstandschef Maximilian Rienecker.

Dem Unternehmen gehören rund 70.000 Einheiten mit Schwerpunkten in Berlin und Norddeutschland.