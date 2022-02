511 Wohnungen, 140 Meter: Höchster Wohnturm Österreichs ist fertig

Nach gut drei Jahren Bauzeit wurde der Marina Tower im zweiten Wiener Gemeindebezirk fertiggestellt. Er ist mit 140 Metern und 41 Stockwerken der derzeit höchste Wohnturm in Österreich. Das an der Donau gelegene Projekt umfasst 511 Einheiten (davon 424 Eigentumswohnungen im "High Rise" und 87 Mietwohnungen im benachbarten niedrigeren "Low Rise") und 44.850 Quadratmeter Nutzfläche. Geplant hat das Architekturbüro Zechner & Zechner.

Die Errichtung des Marina Tower ist ein Joint Venture der Wiener Firmen Buwog (51 Prozent), die eine Tochter der deutschen Vonovia ist, und IES Immobilien (49 Prozent), einem Familienunternehmen.

Zum Investitionsvolumen wird "aus vertraglichen Gründen" keine Auskunft gegeben.

Preise von 4200 bis 15.500 Euro

Laut den Projektbetreibern sind bisher mehr als 90 Prozent der Wohnungen im Marina Tower verwertet, die Übergabe an die Eigentümer bzw. Mieter startete Ende Jänner. Die Quadratmeterpreise für die Eigentumswohnungen betragen je nach Stockwerk und Ausstattungskategorie zwischen 4200 und 15.500 Euro. "In Wien gibt es offensichtlich Bedarf an außergewöhnlichen Wohnangeboten", sagt Andreas Holler, Geschäftsführer der Marina Tower Holding GmbH. Es habe sich bezahlt gemacht, "neue Wege zu gehen". Für Co-Chef David Hofmann ist der Turm in der Nähe des Praters mit U-Bahn-Anbindung zum Stadtzentrum bedeutend für die Stadtentwicklung.

Die mittlerweile 71 Jahre alte Buwog hat insgesamt rund 21.500 Einheiten im Immobilien-Portfolio, in Wien werden derzeit etwa 7000 Einheiten entwickelt. Die IES Immobilien-Projektentwicklungs GmbH wurde 2008 gegründet, ihre Wurzeln reichen jedoch bis in die 1970er-Jahre zurück, als Gernot Teufel mit der Entwicklung von Wohnbauprojekten und Sportanlagen begann. Nun ist Markus Teufel Geschäftsführer. (az)