43.300 Euro: Taylor Swifts frühere Wohnung zu mieten

Es handelt sich dabei um ein Luxus-Apartment in West Village im New Yorker Stadtteil Manhattan, berichtet die Plattform Business Insider.

Die 510 Quadratmeter große Luxuswohnung wurde ursprünglich 1870 als Kutschenhaus gebaut. Zwischendurch war sie der New-York-Sitz und Ausstellungsraum der italienischen Möbelfirma Zanotta. Die monatliche Miete beträgt 45.000 US-Dollar (43.300 Euro). Laut dem Immobilienportal Curbed hatte Swift die Wohnung für 39.500 US-Dollar (38.000 Euro) gemietet, als eine ihrer drei Wohnungen im New Yorker Stadtteil Tribeca renoviert werden sollte. Ein Jahr später wurde die Immobilie in der Cornelia Street für 11,5 Millionen US-Dollar (11,1 Millionen Euro) verkauft. Nun dürfen neue Mieter ab Jänner 2023 in die Wohnung ziehen, die neben einem Keller, einem Fitnessstudio und einem Innenpool auch eine geräumige Dachterrasse hat.

Um Prominente vor Paparazzi-Kameras zu schützen, hat die Wohnung Garagen als Einfahrten. Es gibt unter anderem vier Schlafzimmer mit Aussicht auf einen Innenhof, ein Marmorbad mit Glasdusche und Dachfenster, vier weitere Badezimmer, einen Holz- und drei Gaskamine, eine renovierte Küche sowie eine Dachterrasse mit Barbecue-Grill und mehreren Sitzecken.

Wohnung in Lied erwähnt

Taylor Swift hat die Wohnung sogar in ihrem Lied "Cornelia Street" erwähnt: "Ich habe eine Mietwohnung auf der Cornelia Street, sage ich entspannt im Auto", lautet die wörtliche Übersetzung einer Songzeile.