400.000 Wohnungen: Das unerreichte deutsche Ziel

Ungeachtet des erwarteten Einbruchs der Baukonjunktur hält die deutsche Bauministerin Klara Geywitz grundsätzlich am Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr fest. "Das ist kein Hexenwerk, das haben Generationen vor uns auch schon mal geschafft mit 700.000 neuen Wohnungen", sagte die SPD-Politikerin am Dienstag auf Europas größter Immobilienmesse Expo Real in München. Ziel ist nach Geywitz’ Worten eine höhere Produktivität im Wohnungsbau. Fachleute aus der Immobilienbranche erwarten heuer einen kräftigen Rückgang des Neubaus. Die Zahl der verwirklichten Projekte werde geringer, sagte Jacopo Mingazzini, Vorstand des Immobilienunternehmens The Grounds Real Estate. "Ich habe gehört, dass es anstelle der 400.000 angestrebten Wohnungen eher in Richtung 200.000 gehen soll." Die Kürzung der Wohnungsbauförderung Anfang des Jahres habe zu einem "enormen Vertrauensverlust" geführt, beklagte Marc Ullrich, Vorstand des Bauvereins Breisgau.

Das Ziel von 400.000 neuen Wohnungen pro Jahr hatte sich bereits die große Koalition gesetzt, aber nicht erreicht. "Wir haben’s nie geschafft, wesentlich mehr als 300.000 Wohnungen tatsächlich zu bauen, weil wir diese Kapazitätsengpässe hatten, bei Material, bei Fachleuten, bei Boden", räumte Geywitz ein.

"Lieber etwas warten"

Mit "Sicherheit, Nachhaltigkeit und lieber etwas warten" fasste EHL Immobilien aus Österreich die Trends auf der heurigen Expo Real zusammen, zu der mehr als 19.000 Teilnehmer kamen. Die Folgen des Ukraine-Kriegs und der Energiekrise auf Konjunktur und Finanzmärkte waren beherrschende Gesprächsthemen.