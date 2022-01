359 Milliarden Euro: Investoren waren 2021 in Europa aktiver denn je zuvor

Das zweite Corona-Jahr 2021 hat einen Rekord bei der Aktivität der Immobilien-Investoren gebracht. Europaweit sei die Gesamtsumme des gewerblichen Investitionsvolumens gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 um 25 Prozent auf 359 Milliarden Euro gestiegen, wie der Immobiliendienstleister CBRE bekannt gab. Das waren den Angaben zufolge auch um acht Prozent mehr als im bisherigen Rekordjahr 2019, also vor der Pandemie. Besonders gefragt waren mehrgeschoßige Wohnhäuser sowie Logistik- und Industrieimmobilien. Dieser Trend soll 2022 anhalten.

Auf dem verhältnismäßig kleinen Markt Österreich legten die Investitionen im abgelaufenen Jahr gegenüber 2020 von 3,3 auf 4,2 Milliarden Euro auch markant zu. Vom Vorkrisenniveau 2019 in Rekordhöhe von 5,9 Milliarden Euro ist man damit aber weit entfernt.

Deutschland an der Spitze

Die gesamteuropäischen Immobilieninvestitionen zogen in den letzten drei Monaten 2021 nochmals spürbar an. Das Volumen erhöhte sich im vierten Quartal gegenüber dem Jahr davor um 37 Prozent auf 136 Milliarden Euro.

Besonders stark waren die Zuwächse 2021 in Deutschland mit einem Plus gegenüber dem Jahr davor von 39 Prozent auf 110 Milliarden Euro und in den nordischen Ländern (plus 44 Prozent). Das Investitionsvolumen in Deutschland war laut CBRE "das höchste jemals in einem europäischen Land verzeichnete".

Die investierten Summen stiegen auch in den meisten anderen großen europäischen Ländern – so etwa im Vereinigten Königreich (plus 49 Prozent), in Irland (plus 54 Prozent), Spanien (plus 33 Prozent) und Italien (plus 13 Prozent). Es gab aber auch rückläufige Märkte: In Frankreich (minus neun Prozent), Portugal (minus 21 Prozent) und den Niederlanden (minus zehn Prozent) lag das Volumen 2021 unter dem von 2020.

Größter Sektor Büros

Getrieben wurde das Wachstum in Europa durch einige große Transaktionen wie zum Beispiel die Übernahme der Wohnimmobilienplattform der Deutschen Wohnen in Deutschland durch Vonovia (22,3 Milliarden Euro) und die Veräußerung des Wohnimmo-Geschäfts von Akelius in Deutschland und den nordischen Ländern an Heimstaden (9,1 Milliarden. Euro). Anleger investierten laut CBRE besonders im Mehrfamilienhaussektor größere Volumina in Immobilien. Der größte Sektor in Europa bleibe aber der Büromarkt mit einem Investitionsvolumen von 111 Milliarden Euro. Das entspreche einem Anstieg von 16 Prozent gegenüber 2020 und "signalisiert eine Rückkehr des Vertrauens der Investoren".