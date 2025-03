350 Millionen Euro für Wind- und PV-Projekte

Aus Wind- und Sonnenenergie nachhaltig leistbaren und schadstofffreien Strom zu erzeugen, ist das Ziel von ImWind. Der Entwickler von Wind- und Photovoltaik-Parks errichtet derzeit 13 Erneuerbare-Energie-Projekte in Österreich und eines in Deutschland. Diese befinden sich in unterschiedlichen Baureifephasen. 350 Millionen Euro werden insgesamt investiert, wie diese Woche in einer Aussendung bekannt gegeben wurde.

Die Projekte verfügen über eine Gesamtleistung von 335 Megawatt. "Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist alternativlos und das einzig probate Mittel, um unabhängig von volatilen Energie- und Gasmärkten zu werden", sagt Geschäftsführer Georg Waldner. Für den Wirtschaftsstandort sei entscheidend, dass die ausstehenden gesetzlichen Rahmenbedingungen geschaffen werden und der Netzausbau oberste Priorität erhalte.

Strom für 345.000 Haushalte

ImWind zählt eigenen Angaben zufolge zu den größten Erzeugern von erneuerbarer Energie in Österreich. Seit 30 Jahren werden Wind- und PV-Parks in Österreich, Deutschland und Italien entwickelt, gebaut und betrieben. Insgesamt produzieren Anlagen derzeit mit einer Leistung von mehr als 510 Megawatt mehr als 1,2 Terawattstunden Strom pro Jahr und versorgen so rund 345.000 Haushalte. In den kommenden vier Jahren werden rund 1,5 Milliarden Euro in den Ausbau investiert.

Die Geschichte reicht bis ins Jahr 1994 zurück, der erste Windpark wurde 1998 in niederösterreichischen Pottenbrunn errichtet. 2002 geht nach fünf Jahren Planung und einer herausfordernden Bauphase der Tauernwindpark Oberzeiring in der Steiermark in Betrieb. Mit seiner Lage auf rund 1900 Metern Seehöhe war er der höchstgelegene Windpark der Welt. Auch Agri-PV-Anlagen entstehen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper