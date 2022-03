2021 brachte Rekord in Österreich: 163.000 Immobilien verkauft

In Immobilien ist 2021 mehr investiert worden denn je – österreichweit wurden 163.266 Transaktionen (plus 17.486) im Gesamtwert von 43,2 Milliarden Euro abgewickelt – ein wertmäßiges Plus von 23 Prozent gegenüber dem Jahr davor. Das geht aus der traditionellen Analyse der Grundbucheintragungen hervor, die das Immobilienmakler-Netzwerk Remax am Mittwoch veröffentlichte. Am stärksten gekauft wurden Wohnungen, Grundstücke und Parkplätze. Der Verkauf von Einfamilienhäusern stagnierte. "Der Immobilienmarkt bewegte sich 2021 in neuen Sphären – sowohl die Zahl der Verbücherungen als auch der Verkaufswert haben signifikant zugelegt", sagte Remax-Österreich-Chef Bernhard Reikersdorfer. Die steigende Inflation, fehlende attraktive, alternative Geldanlagemöglichkeiten und das weiter historisch niedrige Zinsniveau "sorgen dafür, dass sich Immobilien – nicht nur bei Eigennutzern – weiter großer Beliebtheit erfreuen".

Nicht nur in Relation zum ersten Corona-Jahr 2020, in dem das Volumen immer noch um 0,8 Milliarden Euro gegenüber 2019 zugelegt hatte, gab es 2021 mit einem Plus von 8,03 Milliarden Euro einen besonders kräftigen Zuwachs, sondern auch im Mehrjahresvergleich.

"Dieser immense und außergewöhnliche Wachstumsschub kann als Nachholeffekt samt weiterer kräftiger Umsatzsteigerung interpretiert werden, sofern er sich wirklich als einmalig erweist und sich nicht in den nächsten Jahren wiederholt", sagt der Leiter des Bereichs Research & Communication bei Remax Austria, Anton Nenning. In sämtlichen Bundesländern wurden Rekordumsätze verzeichnet, wie der Remax-ImmoSpiegel 2021 zeigt.

20 Prozent aller Immobilien wurden in Niederösterreich gehandelt, 17 Prozent in Wien und nur 4,8 Prozent im Burgenland. Bei der Verkaufszahlendynamik ist Tirol mit plus 7,2 Prozent das Schlusslicht und das Burgenland mit plus 19,7 Prozent beim relativen Zuwachs die Nummer eins.

Oberösterreich auf Platz drei

Wertmäßig wurden 12,68 Milliarden Euro in Wien umgesetzt. Dahinter folgen Niederösterreich mit 6,79 Milliarden und Oberösterreich mit 5,0 Milliarden Euro (plus 13,3 Prozent).

Was die Zahl der Transaktionen betrifft, gab es bundesweit einen Zuwachs bei Wohnungen (plus 5733 Einheiten), Pkw-Plätzen (plus 5492), Grundstücken (plus 4403), Hausanteilen (plus 567) und Dachgeschoßwohnungen (plus 530). Mengenmäßig rückläufig entwickelte sich der Verkauf von Kleingärten (minus 935). Mit 10.772 Einfamilienhäusern wurden praktisch gleich viele verkauft wie im Jahr davor (minus 1), das wertmäßige Volumen stieg hier allerdings von 3,48 auf 4,11 Milliarden Euro.