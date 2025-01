100 Prozent Immosteuer für Nicht-EU-Käufer

Spanien will gegen die Immobilienkrise vorgehen und Wohnraum für Bürger wieder erschwinglich machen. Ministerpräsident Pedro Sanchez erwägt in diesem Zusammenhang drastische Schritte, wie die "New York Times" diese Woche berichtete: Handelt es sich bei dem Käufer einer Immobilie um einen Nicht-EU-Bürger, soll eine Immobiliensteuer von bis zu 100 Prozent fällig werden. Um welche Steuer es sich handelt, sagte er nicht. So sollen ausländische Käufer abgeschreckt werden.

Sanchez präsentierte einen Zwölf-Punkte-Plan: Zu diesem gehören etwa auch höhere Steuern auf Ferienvermietung im Stil von Airbnb, die Übertragung von mehr als 3000 Wohnungen auf eine neue öffentliche Wohnungsbaugesellschaft, ein Programm zur Sanierung leer stehender Wohnungen sowie eine Garantie für erschwingliche Mieten. Spanien dürfe nicht zu einer Gesellschaft werden, die in zwei Klassen gespalten ist, nämlich reiche Vermieter und arme Mieter, so Sanchez. Die Immobilienpreise seien in den vergangenen zehn Jahren um 48 Prozent gestiegen. Die Regierung will die Maßnahmen nun prüfen. Einem Gesetz müsste erst das Parlament zustimmen.

Der geschäftsführende Direktor der Immobiliengruppe Colliers, Antonio de la Fuente, zweifelt an der Umsetzbarkeit und auch an der Wirksamkeit eines solchen Gesetzes: Es gebe jährlich in Spanien rund 27.000 Immobilien-Transaktionen von Käufern aus Drittstaaten bei insgesamt 26 Millionen Wohnungen. Es wäre ein "Tropfen auf den heißen Stein".

