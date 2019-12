Vorsätze umsetzen leicht gemacht: Mit kluger Planung zum Erfolg

Abnehmen, Sport treiben, gesund leben: Gute Vorsätze sind zum Jahreswechsel ein Klassiker. Und genauso klassisch scheitern die meisten Menschen bei der Umsetzung. "Die Ziele müssen realistisch sein und sollten sich um etwas drehen, was einem persönlich am Herzen liegt", sagt Psychologin Nicole Hofmair. Denn wer sich an den Wünschen der Umwelt orientiert, wird sich mit der Realisierung der Pläne besonders schwer tun, erklärt die Teamleiterin von "exit sozial Eferding". Auch sei es besser, den Fokus nur auf eine Sache zu richten. Hier ein kleiner Leitfaden für das erfolgreiche Umsetzen von Vorsätzen:

Vom richtigen Zeitpunkt: Wenn man spürt, dass man etwas ändern möchte, ist der richtige Zeitpunkt da. Das kann der Jahreswechsel sein, wenn man die vergangenen zwölf Monate Revue passieren lässt, genauso wie jeder andere Tag im Jahr. Wenn man einen Vorsatz immer wieder hinausschiebt, sollte man überlegen, ob einem dieser wirklich wichtig ist.

Positiv formulieren: Das Ziel sollte nicht nur eine Herzensangelegenheit sein, sondern wichtig ist es auch, das Anliegen positiv zu formulieren. Statt "Ich darf keine Schokolade essen" ist es besser zu sagen "ich werde Gesundes genießen".

Gut planen: Sinnvoll ist es, die Pläne niederzuschreiben und im Kalender zu notieren. Fixe Tage – zum Beispiel für den Sport – erleichtern das Vorhaben. Auch sollte man das Umfeld informieren und sich dessen Unterstützung sichern. Wer sporteln will, sollte sich die passende Ausrüstung zulegen. Wer auf Süßes verzichten möchte, tut gut daran, Schokolade, Gummibärchen und Kekse vorher aus dem Haushalt zu verbannen.

Etappenziele formulieren: Zweimal pro Woche 15 Minuten gehen. Nach zwei Monaten wird die Dauer auf 30 Minuten gesteigert. Nach diesem Modell lassen sich Zwischenziele formulieren. So sind häufiger Erfolgserlebnisse möglich.

Aufmerksamkeit schärfen: Wenn der Vorsatz täglich ins Auge springt, wird er eher durchgehalten. Ein Post-it am Kühlschrank, ein Plakat an der Pinnwand oder die Erinnerung im Handy können da hilfreich sein.

Mitstreiter suchen und finden: Wenn zwei oder mehr Menschen dasselbe Ziel haben, ist es einfacher, gemeinsam erfolgreich zu sein.

Die beste Motivation: Mit dem Erfolg kommt die Motivation. Deshalb genau hinschauen und erreichte Ziele gebührend feiern.

Hindernisse einplanen: Im Leben läuft nicht immer alles glatt. Deshalb sollte man sich von vorn herein auf Hindernisse und Probleme einstellen. Und darauf, diese zu überwinden.

Profis ins Boot holen: Wer zum Rauchen aufhören möchte, dem hilft vielleicht Akupunktur oder Hypnose. Wenn ich mir mehr soziale Kontakte wünsche, können Freizeit- und Kommunikationseinrichtungen die richtige Anlaufstelle sein. Eine Ernährungswissenschaftlerin oder der Arzt unterstützt bei der Erstellung des Speiseplans und im Fitnessstudio oder im Sportverein bekommt man Anregungen für mehr Bewegung. Wer lernen will, öfter Nein zu sagen, dem kann ein Therapeut in einer Beratungsstelle helfen.

Sich Zeit lassen: Muskelaufbau gelingt nicht über Nacht, und wer Kilos verlieren will, muss sich ebenfalls gedulden. Wer den Vorsatz als Projekt sieht, sollte diesem auch genügend Zeit lassen, sich zu entfalten.

Sich belohnen: Ein Kinobesuch, ein Wellnesstag, ein feierliches Essen oder ein duftendes Bad – Belohnungen für Etappenziele helfen, bei der Stange zu bleiben.

Auf sich schauen: Nur wer gut für sich selbst sorgt, hat genügend Energie, um seine Ziele zu erreichen. Das betrifft Essen und Schlafen genauso wie die Vermeidung von Stress.

Buchtipps

Mentale Strategien gegen den Schweinehund

Die Übungen sind so kurz, dass die Ausrede „Keine Zeit“ nicht mehr zählt: Nur täglich fünf Minuten muss man investieren, um schlechte Gewohnheiten loszuwerden.

Sabrina Haase: Schlechte Gewohnheiten loswerden in 66 Tagen, Trias Verlag, 120 Seiten, 9,90 Euro

Ein Arbeitsbuch zum Abnehmen in 40 Tagen

Das eigene Essverhalten kennenlernen und dann loslegen: Das Buch bietet zehn Methoden, mit denen man das eigene Gewicht in 40 Tagen in den Griff bekommt.

Sarina Hunkel: Essgewohnheiten ändern in 40 Tagen, Trias Verlag, 136 Seiten, 12,99 Euro

Aufbruchstimmung und Kraft für Veränderung

Wie gelingt ein neuer Anfang? Wie man seine Kraft entfaltet und seine Größe entdeckt, verrät Sylvia Herwig in diesem Buch. Mentalübungen und Yoga sind ihr Rezept.

Sylvia Herwig: Ab heute trage ich Rot, Trias Verlag, 128 Seiten, 14,99 Euro.

Wegweiser: Wofür es sich zu leben lohnt

Die Sinnlehre von Viktor E. Frankl und die Spiritualität von Ignatius von Loyola bieten eine verlässliche Möglichkeit, das Leben zu bereichern. Der kluge Wegweiser zu sich selbst weckt Begeisterung und Freundschaft für das Leben.

Inge Patsch: Mich in meinem Leben finden, Tyrolia Verlag, 144 Seiten, 17,95 Euro

