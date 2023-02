Winterzauber auf dem Plöckenstein

Der Plöckenstein wurde in den vergangenen Jahren zu einem gern besuchten Ziel, auch für Schneeschuh- und Winterwanderer. Die Stürme der vergangenen Jahrzehnte haben die Gipfelkuppe baumlos gemacht und sein Aussehen völlig verändert. War diese einst von dichtem Wald umgeben, so ist nach dem Sturm Kyrill im Jahr 2007 und der folgenden Borkenkäferplage der Blick frei in alle Richtungen.