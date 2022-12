Wels wandert – auf fünf Wegen

Als Wanderziel ist Wels eher nicht bekannt, mehr als Messe- und auch als Einkaufsstadt. Rund um den sehenswerten Stadtplatz präsentieren sich zahlreiche historische Gebäude, wie die Burg mit der Altstadt, der Ledererturm, das Minoritenkloster, der Wasserturm und Relikte der römischen Stadtmauer. Auch einige interessante Museen wie das Welios und das Kunstmuseum Angerlehner findet man in der Stadt. Wir stellen zwei Wanderungen vor. Eine am Rande der Stadt rund um das Schloss Puchberg, bei der anderen haben wir vom Bahnhof ausgehend zwei der Stadtwanderwege zu einer Runde verbunden.

In und vor den Toren der Stadt

Unsere Stadtwanderrunde beginnen wir am Bahnhof, folgen der Dr.-Schauer-Straße bis zum Mühlbach. An diesem entlang erreicht man durch die Fischergasse bei der Burg die Adlerstraße, die hinabführt zum Traunufer. Flussaufwärts ist bald die Traunbrücke erreicht, und über diese geht es nach Thalheim und in direkter Linie zum Einstieg des Weges hinauf zur Marienwarte. Dabei folgt man der Reinbergrunde in entgegengesetzter Richtung.

Eintauchen in den Linetwald Bild: Alois Peham

Nach einigen Kehren im Laubwald steht man vor der 1892 errichteten Warte, von der es sich auf die Stadt und weit ins Land blicken lässt. Weiter geht es auf breiten Waldwegen, man bleibt zuerst noch am Rücken des Reinberges, und erst nach einem Fitness-Parcours leiten uns die Schilder abwärts und über die Eisenbahnbrücke wieder über die Traun. Ab hier folgt man den Schildern der Stadtwanderung. Durch das Messegelände kommt man in den kleinen, feinen Tierpark, bald darauf in den Stadtpark, und vorbei am Welios kommt man beim Ledererturm wieder zum Mühlbach.

Der Wasserturm am Zwinger und das Minoritenkloster sind die nächsten Stationen. Der Stadtwanderweg führt weiter zur Burg und hinab zur Traun. Hier biegen wir ab und erreichen den Stadtplatz, der mit seinen historischen Fassaden einer der schönsten Straßenplätze Österreichs ist. Über die Schmidtgasse, die Bäckergasse und die Bahnhofstraße geht es zurück zum Hauptbahnhof.

Der seltene Mandschurenkranich im Tierpark Wels Bild: Alois Peham

Die Puchberg-Linetwald-Runde beginnt vor den Toren der Stadt in Oberthan. Eine abwechslungsreiche Wanderung, die durch Wald, Wiesen und kleine Ortschaften führt. Bei der Halbzeit der Strecke erreicht man das eindrucksvolle Ensemble von Schloss Puchberg und bald darauf das Gasthaus Waldschänke. Vorbei am Reiterhof Scherhaufgut kommt man durch die Ortschaft Katzbach wieder zurück in den Linetwald und zum Ausgangspunkt beim Gasthaus Hofwimmer in Oberthan.

1. Anreise und Ausgangspunkte: Anreise in die Stadt idealerweise mit den häufig verkehrenden Zügen zum Hauptbahnhof (fahrplan.oebb.at). Zur Linetwald- Runde nach Oberthan gibt es regelmäßige Busverbindungen mit der Linie 646 (ooevv.at).

Öffentlicher Verkehr in der Stadt mit den Wels Linien (welslinien.at).

2. Charakteristik: Die Wege weisen keine Schwierigkeiten auf und sind durchgehend beschildert. Auf den gelben Schildern findet man Distanzangaben zur Strecke. Festes Schuhwerk wird empfohlen, da viele Abschnitte auf nicht befestigten Wegen verlaufen.

Infos zur Tour

Reinberg mit Stadtwanderung

Gehzeit: 3 Stunden

Länge: 7,5 km, 100 Höhenmeter, Wels Hbf (317 m) – Marienwarte

(355 m) – Stadtplatz (317 m)

Puchberg-Linetwald-Runde

Gehzeit: 3 Stunden

Länge: 12 km, 200 Höhenmeter, Oberthan (330 m) – GH Waldschänke (355 m) – Katzbach (345 m)

Am Wegesrand

Einkehr: Bei der Linetwald Runde liegt am Beginn und Ende der Wanderung das Gasthaus Hofwimmer, das sich ideal für eine Einkehr anbietet. Geöffnet ab 10 Uhr, Mi und Do Ruhetag (gasthaus-hofwimmer.at). Das Gasthaus Waldschänke hat Di und Mi Ruhetag (waldschaenke.com). Rund um die Stadtwanderrunde gibt es zahlreiche Lokale, die man je nach Gusto und Vorlieben wählt.

Die fünf Stadtwanderwege

W1: Die Reinbergrunde startet am Traunufer, führt über die Eisenbahnbrücke und weiter hinauf durch den Reinbergwald zur Marienwarte. Von dort wieder hinab und über die Traunbrücke zurück (3 km, 60 HM).

W2: Die Stadtwanderung Wels startet ebenfalls an der Traun und durch das Messegelände und den Tierpark geht es in den Volksgarten. Entlang des Mühlbachs vorbei am Minoritenkloster erreicht man die Burg (3,4 km).

W3: Die Traunufer Runde startet bei der Kletterhalle an der Traun, folgt dieser bis zur Loitzmühle und am Treppelweg auf der anderen Flussseite wandert man zurück bis Thalheim und über die Brücke zum Ausgangspunkt (6,5 km).

W4: Die Puchberg Linetwald Runde startet man in Oberthan und taucht bald ein in die Natur des Linetwaldes. Vorbei an Schloss Puchberg, dem Gasthaus Waldschänke und durch Katzbach schließt sich der Kreis wieder im Linetwald (12 km, 200 HM).

W5: Die Puchberg Roithen Runde beginnt bei der Waldschänke und führt durch kleine Ortschaften, Wald und Wiesen zur Kapelle der steinernen Jungfrau. Gegen Ende erreicht man das Schloss Puchberg (7,5 km).

