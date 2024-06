Tourentipp im Wiener Wald: Waldberge und Burgruinen

Wann immer wir Freunde in Wien besuchen, sind neben der Kultur Wanderungen ein Fixpunkt bei unseren Aktivitäten. So haben wir im Laufe der Jahre viele schöne Ziele rund um die Bundeshauptstadt erwandert. Und es gibt noch immer genügend Neues zu entdecken – so wie die Wanderungen von Purkersdorf über den Troppberg und von Baden zu den Burgruinen über dem Helenental.