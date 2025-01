Mit Schneeschuhen auf den Rußberg

Wintertraum in Weiß: Schneeschuhwanderer stapfen beim Abstieg an der Poschenalm vorbei.

Wer für Wintertouren in unseren Regionen bleiben will, sollte flexibel sein. Vor allem, wenn erst ab Höhen von über 1000 Meter ausreichend Schnee liegt. Dann ist man idealerweise mit Schneeschuhen unterwegs. Wir sind am Pass Gschütt gestartet. "Obi-Auffi" steht dort auf einem Wegschild. Na dann.