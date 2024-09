Mit dem Tourenrad um den Bodensee

Man sollte sich nicht verwirren lassen von den Namen für die Seeabschnitte des Bodensees. In dessen Mitte zwischen Obersee, Untersee, Zeller See, Gnadensee und Überlinger See liegt mit Konstanz das heimliche Zentrum der Region. In Zeiten der offenen Grenzen ist das aber nebensächlich, und Bregenz hat ebenso viel Charme wie Konstanz. Neben diesen zwei städtischen Hotspots gibt es aber noch viele spannende Entdeckungen auf dieser Reise durch Österreich, die Schweiz und Deutschland.