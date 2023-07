Mit dem Rad von der Donau an die Adria

Zehn zum Teil anstrengende, zum Teil auch entspannte Radtage waren wir auf der mehr als 630 Kilometer langen Route mit unseren Tourenrädern – ohne Motor – unterwegs. Der Alpe Adria Radweg stand am Beginn der Planung. Dazu kam die Idee, in Linz zu starten und bis nach Triest zu verlängern. Triest ist immer eine Reise wert, und es gibt gute Zugverbindungen zurück. Man kann die Fahrt auch in zwei Abschnitte teilen: von Linz bis Villach und von Villach bis Triest.