Genusswandern zwischen Nußdorf und Oberwang

Die Höhenrücken, die sich vom Attersee bis zur Westautobahn erstrecken, sind geprägt von weitläufigen Wäldern. Nur in zwei Bereichen wird die 1000-Meter-Marke überschritten. Es sind das die Gipfel rund um die Hochplettspitze zwischen Unterach und Innerschwand und die Gegend rund um den Rossmoosrücken, wo wir auf zwei Wanderungen unterwegs waren. Eine startet in Nußdorf, die zweite in Oberwang. Bei beiden bieten sich Varianten für eine längere Runde an.