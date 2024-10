Zypern: Traumstrände und märchenhaftes Meer

Die „Liebesbrücke“ bei den Sea Caves, den in den Fels gefrästen Höhlen, zu entdecken nach kurzer Bootsfahrt vom Hafen in Ayia Napa.

Fast schwerelos treibend betrachte ich die steinernen Figuren und Bäume am Meeresgrund und male mir ein Märchen dazu aus. Ich schnorchele weiter, als unvermittelt eine riesige Schwanzflosse dicht vor meinen Augen wedelt. Nie sah ich Ähnliches, schon gar nicht in Rosa, also tauchte ich auf. "Sorry, we are making a video!" Zwei junge Damen – eine im Meerjungfrauenkostüm – nutzen das glasklare Wasser des Musan Unterwassermuseums, um Social Media mit einem Clip zu bereichern.