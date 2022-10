Sie sind durch die für ihre Starkwinde berüchtigten "Brüllenden Vierziger" im Indischen Ozean gesegelt, haben als zweite Österreicher an Bord einer Yacht das Kap Hoorn umschifft, um über die gefährliche Drake-Passage in die Antarktis zu gelangen, nur um sich dort drei Monate "einfrieren" zu lassen. Als erste Österreicher haben Claudia und Jürgen Kirchberger den amerikanischen Kontinent umsegelt. Dabei verbrachen sie zwei Monate auf hoher See, um die Weite des Atlantiks kennenzulernen.