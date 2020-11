Natürlich ist es kindisch, und etwas lächerlich sieht es auch aus. Aber es ist zu verlockend. Den linken Fuß leicht nach vorne setzen, ein wenig in die Knie gehen, den Oberkörper mit gesenktem Haupt so weit verbiegen, bis die Zehenspitzen ins Blickfeld rücken, linken Arm wie ein C über den Kopf halten, rechten Arm detto unterhalb – und alle Muskeln fest anspannen. Fertig ist die Karikatur jener Bronzestatue, die vor der Adresse Linakstraße 9 in Thal zum Posieren verführt.