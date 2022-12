Zagreb: Advent für die Bilderwelt

Noch vor gut drei Jahrzehnten, im kommunistischen Jugoslawien, waren in der Teilrepublik Kroatien solche Festivitäten nicht erwünscht oder förderungswürdig: Der Weihnachtsmann sollte auch im zu fast 90 Prozent katholischen Kroatien die Geschichte mit dem Christkind ablösen.

Seit der Unabhängigkeit und nach dem bitteren Krieg mit Serbien gehen die Kroaten wieder zurück zu ihren alten Traditionen. Vor allem die Hauptstadt Zagreb, immer schon eine Stadt der Märkte, setzte auf die Vorweihnachtszeit als Möglichkeit, mit ihren historischen Gebäuden im Lichterglanz zur Attraktion zu werden.

Seit 2010 gibt es den "Advent u Zagrebu", und die Angebote haben den Fokus, der in Kroatien in der wärmeren Jahreszeit ganz eindeutig am Küstenland und auf den Inseln liegt, zunehmend auf die 170 Kilometer vom Meer entfernte Hauptstadt gelenkt. Mehr als eine Viertelmillion Nächtigungen von Besuchern aus aller Welt wurden 2019 vor der Pandemie gezählt, heuer sollen es noch mehr werden.

Lebkuchenherzen, Markenzeichen Kroatiens Bild: Kroatische Zentrale für Tourismus

Vor Corona rangierte Zagreb dreimal hintereinander in einer Onlineumfrage des Reiseportals European Best Destinations als bester Weihnachtsmarkt Europas. Heuer hat der internationale TV-Nachrichtensender CNN "Advent in Zagreb" unter die weltbesten Märkte dieser Art gereiht. Anders als Traditionsmärkte wie jener in Wien oder in Köln, die auf jahrhundertelange Geschichte zurückschauen und ihr Zentrum an einem Platz haben, hat das Adventfieber in Zagreb die ganze Stadt erfasst. Freilich, dirigiert nach einem immer spürbaren Gesamtkonzept von der Tourismusorganisation und der Stadtverwaltung.

Insgesamt 26 Standorte verteilen sich bis 7. Jänner über die Stadt, die mit ihren 800.000 Einwohnern mit Abstand die größte im Land ist. Und die Attraktionen auf den Märkten und in den Straßen sind Teil eines Plans, der die Stadt, wie es im Werbeslogan heißt, "full of magic" machen soll. Für Besucher spielen sich die Hauptaktionen im Zentrum ab, sodass man fast alle Ziele mit der Straßenbahn oder zu Fuß erreichen kann.

Am Ban-Jelacic-Platz, dem zentralen Platz der Innenstadt, benannt nach dem Nationalhelden Josip Jelacic, wurde nicht nur in der Novemberwoche der Veranstaltungsreigen eröffnet, hier laufen auch viele der insgesamt mehr als 100 "Advent in Zagreb"-Konzerte (von Folklore über Jazz und Rock bis zu Klassik, aber auch bis zu geistlicher Weihnachtsmusik) ab. Ein riesiger Adventkranz umgibt den Brunnen am Platz, jede Woche leuchtet eine Kerze zusätzlich. Eine Winterszenerie mit Kunstschnee, einem angelehnten Fahrrad und einer großen Nussknackerfigur zieht Kinder und Selfie-Motivsucher der Reihe nach an.

Wie überhaupt die Interessen der schöne Bilder suchenden und versendenden digital geprägten Selfie- und Instagram-Generation besonders berücksichtigt werden. Auch die Werbung, die den Zulauf der Touristen mitbewirkt hat, lief im In- und Ausland zu einem Gutteil über Social Media. So waren denn auch unter den Berichterstattern, die zur Eröffnung des Zagreber Advents 2022 Ende November eingeladen waren, gut die Hälfte keine traditionellen Journalisten, sondern Influencer, Videofilmer und Fotografen beiderlei Geschlechts, die ihr Material auf YouTube, Instagram oder andere Kanäle stellen und davon leben, manche besser, manche weniger gut. Niko, Mitte 20 und in Schweden zweisprachig aufgewachsener Sohn aus Montenegro stammender Eltern, finanziert sich sein Studium mit einem Foodblog über kulinarische und gastronomische Neuigkeiten in Skandinavien. Die Rückkehr auf den Balkan ist interessant für seine 80.000 Follower, für ihn ist die fleischreiche Kost nicht neu. Er sehnt sich nach mehr Fisch.

Fotospot in der Oberstadt vor den Domtürmen Bild: ach

An Motiven fehlt es in dieser kontrastreichen Stadt keineswegs. Bequem mit der Standseilbahn, mit 66 Metern Länge eine der kürzesten der Welt, kommt man in die Oberstadt (Gornji Grad). Auf der (nach einem im 19. Jahrhundert einflussreichen Bischof benannten) Strossmayer Promenade eröffnet sich nicht nur eine traumhafte Aussicht auf die Stadt, die Stände sind hier besonders geschmackvoll dekoriert, "Germknedle" und Maroni duften und schmecken, der Glühwein "Kuhano Vino" (für Touristen "mulled wine"), hierorts weiß wie rot und recht zimthaltig genossen, wärmt. Tägliche Konzerte mit populärer Musik erfreuen die Gäste.

Attraktive Fotospots

Wie an den meisten Märkten haben die Organisatoren gezielt Fotospots arrangiert. Der hier ist wohl einer der attraktivsten: Zwischen den Streetfood-Läden sieht man die Kathedrale im Stadtteil Kaptol mit ihren zwei Türmen, von denen einer bei einem Erdbeben 2020 einen Teil der Spitze verloren hat. Ein Podium mit einem Blumenkranz bildet die Bühne, der neugotische Dom den malerischen Hintergrund für Fotos, für die die Leute sogar längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Die Kathedrale und die wegen ihrer riesigen Dachwappen berühmte St.-Markus-Kirche können übrigens wegen der Schäden noch länger nicht besucht werden. Die lebende Krippe bei der Kathedrale hat inzwischen auch bei uns Nachahmer gefunden.

Touristenguide Iva Silla, adventgerecht gekleidet Bild: Kroatische Zentrale für Tourismus

Neben Oberstadt und der Bischofsstadt Kaptol bildet die ebene Unterstadt südlich des Jelacic-Platzes ein weiteres Zentrum des Zagreb-Advents, umgeben vom sogenannten Goldenen Hufeisen, einer Ringstraße ähnlich der in Wien. Hier steigt nach dem Start am Jelacic-Platz ein weiteres Eröffnungsspektakel, zu dem Zehntausende Zagreber kommen, weshalb der Termin für Besucher wegen des heillosen Gedränges eher nicht zu empfehlen ist. Obwohl: Die Nachwuchs-Eistänzer sind herzig anzuschauen, die Reden kurz und das Feuerwerk zum Schluss inmitten des ohnehin glitzernden Eisparks vor dem König Tomislav Platz ist prächtig.

Im Anschluss macht sich die Menschenmenge auf zu den in elegantem Grau gehaltenen stylischen Ständen am Parkrand, zu "Punc", wie unser Punsch, zu Fritule, einer kleinen Version der Krapfen, Strukli, die in Schweineschmalz gebackene kroatische Variante des Topfenstrudels, Sarma, die Krautrouladen in Tomatensauce, oder zu "Kobasice", den Schweinswürsten.

Treffpunkt Musikpavillon

Am Ende des großzügigen Eisplatzes, an dem auch Schlittschuhe verliehen werden, steht ein imposantes Gebäude, das eigentlich nur ein Pavillon ist, eben heute der Kunstpavillon für die Moderne, der 1898 anlässlich eines Besuchs von Kaiser Franz Joseph bei einer hochadeligen Hochzeit zwecks Repräsentation gebaut wurde.

Glitzernder Musikpavillon im Zrinjevac-Park Bild: Kroatische Zentrale für Tourismus

Von dort kommt man stadteinwärts zum Zrinjevac-Park mit dem Musikpavillon und den leuchtenden Platanen. Erst wenn der unter dem Applaus des Publikums in voller Pracht zu glitzern und Licht zu sprühen beginnt und die Musik loslegt, hat das Fest wirklich begonnen. Hier werden auch Aufführungen für Kinder gezeigt, wie überhaupt auf den wichtigen Märkten täglich Unterhaltungsprogramm geboten wird.

Modern gestylt und dennoch vorweihnachtliche Stimmung vermittelnd wirkt der Europamarkt, wo nicht nur das Angebot an Weihnachtsdekor, sondern Essen und Trinken internationaler angehaucht ist.

Die Advent- und Weihnachtsbräuche sind in Kroatien oft ähnlich wie in Österreich, wie Touristenführerin Iva Silla erklärt. Der im protestantischen Hamburg erstmals erwähnte Adventkranz ist ebenso wie bei uns gebräuchlich und natürlich auch der Christbaum. Selbst den schenkenden Nikolaus und den strafenden Krampus gibt es hier , wie im gesamten Ostalpenraum. Wie bei uns, natürlich heute in der gemilderten Form.

Der Eispark vor dem König Tomislav Platz Bild: ach

Die großen Christbäume auf den Plätzen und bei den Märkten sind meist nicht traditionell, also zumindest mit angedeutetem religiösen Bezug, geschmückt, sondern teils nach dem Geschmack von Kindern mit Figuren wie Zwergen oder Weihnachtsmännern oder Instrumenten, teils auch von Künstlern frei und eher abstrakt gestaltet. An frühere Zeiten erinnern die vielen Nussknackerfiguren, denn Nüsse konnten wie Äpfel oder gar Zwiebeln auch in ärmeren Zeiten als Baumschmuck dienen.

Auf allen Märkten der Stadt finden wird man ein regelrechtes Markenzeichen Kroatiens, das inzwischen auch in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO Eingang gefunden hat: die (meist) rot glasierten Lebkuchenherzen (Licitari) in den verschiedensten Dekors und mit variierenden Aufschriften. Auch Pferde, Pilze, Vögel oder Kränze werden aus dem Lebkuchenteig ausgestochen.

Ein weiteres Markenzeichen der Stadt ist der rote Sestine-Regenschirm, der heute noch in Handarbeit gefertigt wird.

Reiseinfos

Canopy by Hilton hieß das Hotel, in dem die Journalistengruppe untergebracht war. Das Vierstern-Boutiquehotel gibt sich sehr stylisch. Zimmer, Cafébar und Restaurant tadellos, Service zeitweise etwas schnoddrig., aber professionell. Auf booking.com wird aktuell ein Zweibettzimmer für 124 Euro angeboten, die Bewertung ist hervorragend.

hieß das Hotel, in dem die Journalistengruppe untergebracht war. Das Vierstern-Boutiquehotel gibt sich sehr stylisch. Zimmer, Cafébar und Restaurant tadellos, Service zeitweise etwas schnoddrig., aber professionell. Auf booking.com wird aktuell ein Zweibettzimmer für 124 Euro angeboten, die Bewertung ist hervorragend. Österreich-Bezüge kann man in Zagreb leicht finden, schließlich war Kroatien bis 1918 Teil der Donaumonarchie, wenn auch (sehr ungern) der ungarischen Reichshälfte. Der neuere Teil der Unterstadt und Bauten in der Oberstadt sind klar im Stil des Habsburgerreiches.

kann man in Zagreb leicht finden, schließlich war Kroatien bis 1918 Teil der Donaumonarchie, wenn auch (sehr ungern) der ungarischen Reichshälfte. Der neuere Teil der Unterstadt und Bauten in der Oberstadt sind klar im Stil des Habsburgerreiches. Die Wasserfälle von Slunj heißt ein Roman des hochgeschätzten österreichischen Autors Heimito von Doderer. Das Naturwunder ist von Zagreb aus in einer Tagestour leicht mit den größeren Fällen an den Plitvicer Seen zu verbinden.

