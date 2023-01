Yves Saint Laurents Haus und Garten

Die rund 50 Meter lange Besucherschlange entlang der Rue Yves Saint Laurent im Stadtteil Guéliz von Marrakesch stockt. Nichts geht mehr, weil es wieder einmal zu viele sind, die in den Jardin Majorelle drängeln. Der 4000 Quadratmeter große Garten ist mit rund 800.000 Besuchern im Jahr eine der Hauptattraktionen der Stadt. Der Grund dafür erschließt sich nicht auf den ersten Blick. Gut, es wachsen hier 300 unterschiedliche Pflanzenarten (vor allem Kakteen, Bambus, Palmen und Sukkulenten) aus allen fünf Kontinenten liebevoll gepflegt nebeneinander. Das entzückt den Botanik-Feinspitz. Alle anderen suchen hier den Geist des Modeschöpfers Yves Saint Laurent.

1923 legte der in Vergessenheit geratene französische Maler Jacques Majorelle diesen Garten an. Im Zentrum ließ er sich ein Atelierhaus errichten. Dieses strich er in einem intensivem Blau, das später als "Bleu Majorelle" patentiert wurde. Nach Majorelles Tod 1962 blieb das Anwesen dem Verfall überlassen, und als es 1980 einem Hotelprojekt weichen sollte, wurde es von Yves Saint Laurent und dessen Lebens- wie Geschäftspartner Pierre Bergé gerettet. Die beiden kauften Haus und Garten, forsteten auf, bauten um und zogen sich 2002 – als Yves Saint Laurent seine Karriere beendete – in diese Ruheoase inmitten des aufgeregten Marrakesch zurück.

Als der Designer 2008 starb, wurde seine Asche im der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Rosengarten verstreut. In der Nachbarschaft hat ihm Bergé 2017 ein Denkmal gesetzt: ein prächtiges Museum der Architekten Olivier Marty und Karl Fournier. Um die Baukosten von 15 Millionen Euro aufzutreiben, verkaufte Bergé seine Kunstsammlung und große Teile seiner Bibliothek. Die reliefartige Textur der Backsteinfassade nimmt dem Gebäude die Schwere, die Ziegelsteine vermitteln den Eindruck einer luftigen Hülle.

20.000 Entwürfe des Designers sind in wechselnden Ausstellungen zu sehen.

20.000 Entwürfe des Designers gehören zur Sammlung, im Kinosaal wird sehenswert Biografisches über Yves Saint Laurent gezeigt. Inhaltlich wie ästhetisch hat dieses Gebäude den Garten überflügelt. Bergé starb im Eröffnungsjahr 2017, seitdem wird der Erhalt von dessen Majorelle-Stiftung finanziert.

Infos: museeyslmarrakech.com, jardinmajorelle.com

Autor Peter Grubmüller Ressortleiter Kultur