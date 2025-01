Bild: Schallauer Claudia (Gruppe C Photography)

Das Schöne am Weitwandern – einfach aufwachen und weitergehen. Kein Stau, keine Parkplatzsuche, keine Hektik – und wenn die Weg-Markierungen gut platziert sind, braucht es auch kein Handy. Und das ist es, was uns in wenigen Tagen weit weg vom Alltag bringt.