Wohin es die Profis zieht

Galapagos-Inseln/Ecuador: Unter Schildkröten schnorcheln

von Jochen Wolfsegger

Man muss kein „Naturfreak“ sein, um sich von dieser beeindruckenden, manchmal mystisch anmutenden Umgebung der Galapagos-Inseln faszinieren zu lassen. Meine Empfehlung: eine Galapagos-Kreuzfahrt. Man erspart sich viel Zeit und hat die Morgenstunden für sich, um das Flair der unterschiedlichen Inseln aufzusaugen.

Mit den fachlichen Informationen durch die Naturguides an Bord beginnt man jeden Tag mit einer neuen Erfahrung. Man beobachtet die Blaufußtölpel, Fregattvögel und viele weitere Lebewesen in ihrem geschützten Umfeld und fühlt sich in eine andere Welt versetzt. Mein persönlicher Höhepunkt war das Schnorcheln inmitten von Wasserschildkröten. Wenn sich einer dieser sanften Riesen über den Kopf hinweg bewegt, wird es finster und man ist einfach nur begeistert!

Die Meerechsen kommen nur auf den Galapagos-Inseln im Pazifik vor. Bild: Reuters

Mallorca neu entdecken

Immer gut und nicht weit weg: Mallorca. Abseits der Massen kann man die Insel immer aufs Neue entdecken – ob mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mit dem Rad oder bei ausgedehnten Wanderungen. Zumindest eine neue Tour gehört für mich zu jeder Mallorca-Reise dazu. Nur zwei Flugstunden von Österreich entfernt öffnet sich abseits des Ballermanns (der übrigens nur einen Bruchteil der langen Playa de Palma ausmacht) ein breites Spektrum an Möglichkeiten, ob Strandurlaub, Individualurlaub oder Sportreise. Auch kulinarisch wird eine Vielfalt serviert. Zu meinen Glanzlichtern zählen die Fischlokale an den Küstenorten des Tramuntana-Gebirges an der Westküste. Während der Fahrt durch das Bergland zeigt die Insel viele Facetten und lädt in den Dörfern zum Verweilen ein. Das mediterrane Leben ist überall präsent.

Entlang der Südwestküste geht es über Paguera nach Andratx, Valldemossa, Soller hinauf bis nach Port de Pollenca. Am Kap Formentor eröffnet sich der Blick auf die Nachbarinsel Menorca. 300 Meter tiefer tost das Meer und man lässt sich den Wind um die Nase wehen. Für einen Citytrip ist die Hauptstadt Palma de Mallorca mit ihrer ikonischen Kathedrale interessant – unzählige Shoppingmöglichkeiten inkludiert.

Das Schöne liegt so nah: Natürlich im Frühjahr und auch im Herbst gehört die Wachau zu einem meiner bevorzugten Gebiete in Österreich. Neben den ausgezeichneten Weinkellern sowie vielen Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung gibt es auch kulturell und historisch Interessantes (Burgruine Dürnstein, Burgruine Aggstein, Grein, Spitz, …) zu entdecken. Die Heurigenjause nach einer Radtour durch die hügelige Landschaft quer durch die Weinberge gehört ebenso dazu wie ein gutes Glas Wein in einer der vielen Buschenschanken. Verschiedene Feste ziehen alljährlich viele Touristen aus dem In- und Ausland an und finden teilweise auch in den Gassen der historischen Orte entlang der Donau statt. Ein Bummel durch Krems, eine Besichtigung von Stift Melk oder einfach eine Fahrt auf der Donau lassen die Gedanken in frühere Zeiten schweifen.

Vor der Haustüre: Eine Wanderung durch das Rodltal im Mühlviertel lässt mich augenblicklich dem Alltag entkommen und ist aufgrund der Nähe ein Fixpunkt – das ganze Jahr über!