Trend 1: Wiederkehrende Reiselust Wegen Covid-19 wurde die Alpenrepublik 2020 unfreiwillig zum beliebtesten Reiseziel der Österreicher. Es drängte sie an die heimischen Seen und in die Berge. Die Reiselust wurde gebremst. Waren die Urlaubspläne der Österreicher für den Winter noch verhalten, sind sie für 2021 sind jedoch von Zuversicht und der Hoffnung geprägt, wieder zum normalen Reiseverhalten zurückkehren zu können, auch wenn es Bedenken gibt. Einer Umfrage der Austria Werbung zufolge wollen