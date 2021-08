Den schönsten Blick bietet Bad Radkersburg von oben. Und dazu muss man nicht in die Luft gehen, das Bezwingen von gezählten 268 Stufen tut es auch. Allerdings ist vorher die Mur zu überqueren, was bis vor Kurzem wegen Corona gar nicht so einfach war. Und in manchen Jahren nach 1919 fast unmöglich. Das so nahe Schloss Oberradkersburg liegt nämlich seit dem Friedensschluss von St. Germain im Ausland und heißt auf Slowenisch Gornja Radgona.