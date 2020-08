Ein wenig stolz und ziemlich verschmitzt erzählt Sepp Brandstätter auf seinem Hof in Kötschach-Mauthen Gästen, wie er aus altem Saatgut die geschützte Marke "Gailtaler weißer Landmais" entwickelt hat. Slow-Food-Reisende erfahren aus erster Hand, wo die Lebensmittel erzeugt werden, die in Gasthäusern und Hotels der Region in delikater Form auf Tellern angerichtet werden. Im Zeichen der Schnecke, des Slow-Food-Wahrzeichens, stehen 28 weitere Höfe und Gaststätten, auch der