Wo Frau Holle männlich ist

Von hier aus sieht man sogar bis dorthin, wo der Ötzi lag", sagt Reinhard. Der 51-jährige, auf einem Bauernhof aufgewachsene Maestro di Sci kennt das Panorama wie seine Anoraktasche. Seit 30 Jahren lehrt er in Obereggen, das in 20 Minuten von Bozen aus erreichbar ist, die Kunst des Skifahrens. Kaum hat uns eine Aufstiegshilfe ausgesetzt, klappert der behandschuhte Zeigefinger des Südtirolers die prächtige Kulisse ab: vom zerklüfteten Dolomitenstock des Latemar, hinter dem sich der sagenumrankte Rosengarten versteckt, über die Brentagruppe, die im Ersten Weltkrieg Soldaten zum eisigen Grab wurde, bis zum Ortlermassiv und noch viel weiter.

Eine steile Sache mit 58 Prozent

Ganz nahe liegt der 2488 Meter hohe Zanggen, ein grandioser Aussichtsberg, der zudem tief blicken lässt, wenn man auf seinem schwarz markierten Hang mit 58 Prozent Gefälle talwärts schwingt. Dass es dabei zu keinem Kuddelmuddel aus sich kreuzenden Abfahrern kommt, liegt an der extra-breit angelegten Piste. Das gesamte Skigebiet Obereggen-Latemar zeichnen großzügig angelegte, zu zwei Drittel mittelschwere (rote) Strecken aus, die genussvolles Carven erlauben. Quälende Ziehwege gelten hier als Schnee von gestern.

Apropos Schnee: Auf die Flocken, die vom Himmel fallen, verlässt man sich bei unseren südlichen Nachbarn schon lange nicht mehr. Wenn zwischen Predazzo und Obereggen von Josef Gummerer die Rede ist, schwingt etwas Ehrfurcht in der Stimme mit. Er ist quasi die Frau Holle Südtirols. Seit 33 Jahren rollt der Schneemeister einen weißen Teppich aus. Wenn die Celsius-Grade und die Luftfeuchtigkeit stimmen, vermag er in 70 Stunden die 49 Pistenkilometer einzuschneien.

Für Kunstschnee schämt sich hier niemand. Man nennt ihn nur anders. Es sei technischer Schnee, den die 200 Kanonen ausspuckten. Begonnen wurde damit Anfang der 1980er-Jahre, als das natürliche Weiß immer dürftiger ausfiel. Da der erste, aus den USA importierte Schneespender zwar teuer, aber wenig zufriedenstellend war, tüftelte Walter Rieder an einem Prototypen, der sich Turbinen aus Maschinen zunutze machte, die eigentlich dem Trocknen von Heu dienten. Daraus entstand die Bozener Firma TechnoAlpin – heute Weltmarktführer bei Beschneiungsanlagen.

Architektonisches Kleinod

Unser Maestro di Sci beherrscht nicht nur die Bretter unter seinen Füßen und die regionale Geografie. "Die Skifahrer wollen auch wissen, wo man gut essen kann", sagt Reinhard. Eine feine Adresse, die mit dem Sessellift von Obereggen zu erreichen ist, befindet sich auf 2096 Meter Höhe: die Berghütte Oberholz. Der Zaha-Hadid-Schüler Peter Pichler, dessen Großvater Hufschmied im Eggental war, hat dieses architektonische Kleinod aus Lärchenholz, Beton, Eisen und Glas geschaffen. Drei wie Erker anmutende Teile recken sich aufgefächert der Landschaft entgegen, vom Alpenhauptkamm bis zum Zanggen. Auch die Speisekarte ist bestens aufgestellt, von den hausgemachten Schüttelbrotnudeln mit Hirschragout bis zum Florentiner Steak. Insgesamt bedienen zwölf Hütten den Appetit der Wintersportler. Die urigste, die Weigler Schupf, ist leicht zu übersehen. Der Einkehrschwung im kleinen Hütterl mit zwei Tischen wird mit regionalen Spezialitäten belohnt, und natürlich mit Gemütlichkeit.

Wenn dem Hoteldörfchen Obereggen bisher etwas fehlte, dann war es ein Après-Ski-Ziel an der Talstation. Dieses Manko macht das neue, baulich ansprechende "Loox" wett. An der Rund-Bar oder im schmucken Loungebereich schnappt man schon einmal Gesprächsfetzen auf, die von schneidigem Tempo und giftigen Kurven handeln. Sie sprudeln aus den Mündern nächtlicher Schlittenfahrer, die dienstags, donnerstags und freitags im Scheinwerferlicht die 2,5 Kilometer lange Rodelbahn unter die Kufen genommen haben. Und weil man Mut nicht kaufen kann, legt so mancher sein Geld lieber gleich in einen köstlichen Cocktail im "Loox" an.

Skigebiet Obereggen-Latemar: 49 Pistenkilometer, 18 Aufstiegsanlagen, im benachbarten Val die Fiemme gilt der Skipass für weitere 60 Kilometer an Pisten; 4-Sterne-Hotels in Obereggen, u. a. Hotel Royal; obereggen.com