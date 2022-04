Wissenswertes

1142hoch ist der Brocken und damit der höchste Berg im Harz. Auf seine Spitze führen die Brockenbahn, aber auch verschiedene Wanderwege.Hotel "Gothisches Haus", 1440 gebaut, Gasthaus seit 1848, heute Vier-Sterne-Hotel vis-à-vis vom Rathaus in Wernigerode, unbedingt die historisch eingerichteten Zimmer buchen, ab 150 Euro, travelcharme.com/hotels/gothisches-haus-wernigerodeIm Restaurant "Gaststuben" auf dem Marktplatz in Wernigerode wird gehobene Harzer Küche modern umgesetzt.Handgemachte Hexen, klein und groß hexenmanufaktur-thale.dezu Hexenkult und -verfolgung, brockenhaus-harz.deHexenfeiern (wolfshaeger- hexenbrut.de); Scharfrichterführung in Goslar (https:// fuehrungen-in-goslar.de); Teufelsführung an der Teufelsmauer(u.behnecke@t-online.de)harzinfo.de, brocken-harz.de