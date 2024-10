Utrecht: Wie Amsterdam, nur schöner

Wer Touristen-Karawanen satthat und in den Niederlanden trotzdem Grachten, Altstadt, Museen (und Fahrräder) sehen will, ist mit einer Reise in die Stadt Utrecht gut beraten. Sie ist mit rund 360.000 Einwohnern etwa ein Drittel so groß wie ihre Hauptstadt-Schwester. Ehemals war Utrecht, ursprünglich ein römisches Kastell und von Kaiser Heinrich V. im Jahre 1122 mit dem Stadtrecht versehen, die wichtigste Stadt der Niederlande und Bischofssitz. 1636 wurde eine Universität gegründet.