Wenn die schönsten Bergpässe ganz den Rennradlern gehören

Klaus Irsara, Hotelier in Abtei (Badia), hat 2010 mit einigen Freunden die Dolomite Biking Guides gegründet. Es wurden Führer ausgebildet, die Sportbegeisterten helfen sollten, mit dem Bergrad die schöne Landschaft rund um Alta Badia in Südtirol zu erkunden. Die Hoteliers in dem internationalen Top-Skigebiet wollten so den Sommertourismus beleben.

"Heute haben wir jedoch nur wenige Mountainbiker, doch sehr viele Rennradfahrer", sagt Irsara. Sie kommen aus den nördlichen Nachbarländern, aus Skandinavien und England, ja sogar aus Nordamerika und Australien und wollen den Stars des Giro d’Italia auf den schönsten Passstraßen der Welt folgen. Namen wie Passo Falzarego, Valparola, Grödner-, Sella- und Pordoi-Joch lassen bei Zweirad-Enthusiasten den Puls steigen, noch ehe sie sich in die Pedale geklickt haben.

Dann geht es von Corvara neun Kilometer hinauf zum Talübergang nach Gröden. Links sind die wuchtigen Formationen des Sella-Bergstocks die Begleiter, rechts die bizarren Pizes de Cier. Erst geht es über lang gezogene, dann enge Kehren auf 2121 Meter, wo sich das Grödner Tal öffnet und den Blick auf den monumentalen Langkofel freigibt. Wenn die Höhenlage die Atmung erschwert, der Herzschlag bebt, der Schweiß rinnt, dann ist der Genuss der Bergwelt noch intensiver.

Neuer Belag für den Giro

Am nächsten Pass, dem Sella-Joch, streift das Auge nach Süden über das Fassa-Tal bis zur imposanten Marmolada. Die Abfahrt entlang der steilen Sella-Flanken erfordert harte Bremseingriffe, ehe es in die sanften Anstiege des Pordoi-Jochs wieder auf über 2200 Meter Seehöhe hinaufgeht.

Wo winters die Skifahrer nach Arabba hinunterbrettern, saust die Rennmaschine auf feinem Asphalt: Eigens für den Giro wurde der Belag erneuert. Der Passo di Campolongo auf 1875 Metern und die Abfahrt ins Badia-Tal komplettieren die Sellaronda – eine der schönsten Radrouten der Welt, mit 1859 Höhenmetern auf 61 Kilometern. Der Genuss wird nur beeinträchtigt von Auto- und Motorradkarawanen. Wenn der Platz in den Anstiegen und Serpentinen knapp wird, ist das nervig. Hotelier Irsara wüsste ein Mittel: "Es wäre genug Platz da, wenn sich alle an die Regeln hielten."

Am 11. Juni ist Radtag

Kommenden Samstag, 11. Juni, ist die Route beim Sellaronda Bike Day für den motorisierten Verkehr gesperrt. Der zweite wird am 17. September sein. Die Hoteliers der Dolomite Bike Guides beschäftigen bereits bis zu 20 Radführer. Diese kennen die besten Routen, reagieren richtig auf überraschende Wetterereignisse, schlagen das für die Gruppe passende Tempo an und erklären das Bergpanorama. Und sie wissen die besten Plätze für eine Einkehr. Denn Sport ist in Südtirol im Sommer ebenso wie im Winter auch ein kulinarisches Erlebnis.

Leider sind viele Betriebe erst ab Frühsommer geöffnet. Daher sei es nötig, die Winterlastigkeit der Region (70 Prozent der Nächtigungen) mit Radsport und Wandern zu reduzieren, sagt Klaus Irsara: "Das wird für uns ganz wichtig, denn wegen der drei Monate im Winter bekommst du kein Personal mehr." Die Spezialisierung auf Straßenradsport lebt er in vollen Zügen mit. Er führt mitunter Gäste und begibt sich gerne selbst auf Tour: "Du spürst auf dem Rennrad Freiheit. Du entschleunigst dein Leben, denn obwohl es Rennrad heißt, sind wir doch langsam unterwegs."

Rund um den Schicksalsberg

Die Radsportler in Alta Badia starten übrigens in die Frühjahrssaison mit der Runde um den Col die Lana: ein österreichischer Schicksalsberg, dem die Italiener im Ersten Weltkrieg den Gipfel weggesprengt haben. Die Scharte ist noch heute vom Falzarego- und vom Valparola-Pass aus zu sehen. Über sie führt zusammen mit dem Campolongo auf 51 Kilometern mit 1370 Metern Höhenunterschied die Route des autofreien Dolomites Bike Day, der heuer am 25. Juni stattfinden wird. Außerdem sind beim Radmarathon Dolomites-Enel am 3. Juli die Hobbysportler am Zug.

Natürlich werden die Passstraßen auch mit Mountainbikes befahren und neue Technik eröffnet sie für weniger Trainierte: mit elektrisch angetriebenen Renn- und Bergrädern. Die Bike-Hoteliers bieten Verleihstationen und technisches Service. Im Radstall vom Melodia del Bosco parken die teuren Carbongeräte sogar videoüberwacht.

altabadia.org, melodiadelbosco.it