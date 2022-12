Warum eigentlich Athen? Darum!     

Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Athena – so heißen bei uns viele Frauen in der Familie", sagt die 25-jährige Griechin, die uns heute Athen zeigen wird. Die "Free Walking Tour" mit ihr haben wir wenige Stunden vorher gebucht, weil diese Form der Stadtbesichtigung eine sehr authentische, originelle ist. Junge Menschen präsentieren dabei ihre Heimatstadt, geben Tipps und erzählen Geschichten, die man in keinen Reiseführern zu lesen bekommt.

Zum Beispiel, dass fertige Medizinstudentinnen hier nicht gleich einen Job bekommen, sondern – so wie Athena – einige Monate als Touristenguide arbeiten. "Macht aber nichts, weil ich meine Heimat sehr, sehr liebe", sagt sie und nimmt uns mit in die engen Gassen mit den üppig begrünten Fassaden jener Stadt, die viel mehr zu bieten hat als die Akropolis – die wohl berühmteste Ruine Europas, die 156 Meter hoch auf einem Felsen thront. Empfehlenswert ist auch ein Besuch des modernen Akropolis-Museums, das am Fuße der antiken Tempelanlage liegt. Die riesigen Glasfronten geben stets den Blick auf den Parthenontempel und Tausende Jahre Geschichte frei.

Viel los unter der Akropolis: Free Walking Tour mit Athena Bild: OÖN/bar

Hip, modern und antik

Athen ist antik. Diese Stadt kann es aber auch hip und modern. Freien Blick auf die Stadt hat man von der Akropolis und den vielen coolen Rooftop-Bars. Am Abend verwandelt sich nicht nur das Viertel Monastiraki in eine Fortgehmeile. Die Gastgartensaison währt das ganze Jahr. Wenn’s ein bisserl kühler wird – wie derzeit zwischen 12 und 20 Grad – wärmen kuschelige Decken und Heizstrahler.

In den Tavernen zu sitzen, scheint hier so etwas wie ein Volkssport zu sein. Zu späterer Stunde wird in den Gassen getanzt. Nicht nur Sirtaki. Die Hüften schwingen zu südamerikanischen Rhythmen, zu Rock ’n’ Roll und Pop-Klassikern. Trübe Launen haben keine Chance, sie werden weggetanzt und weggesungen – einfach so, und es funktioniert.

"Wir haben hervorragendes Bier, guten Wein und wunderbaren Schnaps. Und wir reden gerne", sagt Athena und empfiehlt eine Vorspeisenplatte mit Zucchinibällchen und gegrilltem Schafskäse. Griechisches Essen ist eben mehr als Souvlaki und Moussaka – Vegetarier haben hier eine große Auswahl. Danach geht’s weiter zum Syntagma-Platz, hier ist der Sitz des Parlaments. Gleich nebenan liegt der größte Park Athens. Der einstige Schlossgarten aus dem 19. Jahrhundert ist heute die grüne Lunge der Stadt. Exotische Pflanzen, Blumenbeete, antike Ruinen und Skulpturen schmücken das Areal, das einen Steinwurf entfernt ist vom Panathinaiko-Stadion. Hier endet der legendäre Athen-Marathon, der jährlich im November stattfindet und Tausende Läufer aus der ganzen Welt anzieht.

Das quirlige Viertel Monastiraki Bild: OÖN/bar

20.000 Schritte durch die Stadt

42 Kilometer schaffen wir nicht. Aber wir haben mit Athena mehr als 20.000 Schritte zurückgelegt. Kein Wunder, dass die Füße müde werden. Eine Taverne in der zentralen, alten Markthalle soll ein bisschen Erholung bieten – ein Ort voller Aromen und Gerüche und uralten Geschichten.

Wer genug hat von der Vergangenheit, von alten Steinen und engen Gassen, sollte mit der U-Bahn in Richtung Piräus fahren. Schon beim Aussteigen meint man, dass hier Melina Mercouris alter Schlager zu hören ist – und man fühlt sich doch wirklich ein bisschen wie dieses Mädchen in Piräus, das den Hafen, die Schiffe und das Meer liebt … und natürlich Griechenland. Das Ticket für die Fähre ist günstig, um 20 Euro (hin und retour) fährt man in etwas mehr als einer Stunde nach Ägina, eine Insel, die 25 Kilometer südlich von Athen liegt. Hier wiegen bunte Boote im kleinen Hafen. In den Tavernen wird frischer Fisch serviert – die Temperaturen sind im Spätherbst sehr frühlingshaft. Die Frau am Gemüsestand verkauft uns duftende Orangen, und die Bewohner der Insel fahren alle Moped, Helm trägt niemand.

Strandfeeling gibt es in Piräus aber auch für jene, die gerne Straßenbahn fahren. Diese führt zehn Kilometer lang direkt am Strand entlang, vorbei an Olivenhainen, an Kiesel und Sand, an Tavernen und Fitnessgeräten. Hier braucht man keine Studios. Man stärkt die Muskeln mit direktem Blick aufs Meer. Nach dem Training gibt’s ein Frappé, eisgekühlten Kaffee mit Milchschaum. Athen ist eben nicht nur antik und hip. Es ist auch fit.

Die Stadt

Athen hat zirka 670.000 Einwohner, im Großraum wohnen rund 3,8 Millionen Menschen.

hat zirka 670.000 Einwohner, im Großraum wohnen rund 3,8 Millionen Menschen. Flüge: Die AUA bietet tägliche Flüge von Wien nach Athen. Der Flug dauert etwas mehr als zwei Stunden (hin und retour rund 200 Euro). Vom Flughafen führt die U-Bahn direkt ins Stadtzentrum von Athen.

Die AUA bietet tägliche Flüge von Wien nach Athen. Der Flug dauert etwas mehr als zwei Stunden (hin und retour rund 200 Euro). Vom Flughafen führt die U-Bahn direkt ins Stadtzentrum von Athen. Hotels: Das L’Avventura Athens liegt sehr zentral zu den U-Bahn-Stationen. Nett, ruhig und noch dazu mitten im zentralen Viertel Psyrri.

Das L’Avventura Athens liegt sehr zentral zu den U-Bahn-Stationen. Nett, ruhig und noch dazu mitten im zentralen Viertel Psyrri. Tipp: Athens Free Tour – junge Athenerinnen und Athener führen Interessierte rund drei Stunden „durch ihre Stadt“. Der Preis ist frei wählbar. Bezahlt wird am Schluss. www.freetour.com

