Waldberge hoch über Weyer

Die Gegend hier, nahe der Grenze zu Niederösterreich und der Steiermark, wurde schon um das Jahr 1000 besiedelt. Ab dem 14. Jahrhundert führte die Eisenindustrie zu einem bedeutenden Aufschwung in der Region, was an einigen historischen Gebäuden noch zu sehen ist. Wald, Wald, nichts als Wald, könnte das Motto dieser Tour sein. Und es passt ideal zur OÖN- Serie zum Thema Wald. Zwischen den Talorten beherrschen ausgedehnte Wälder die Szenerie.

Der Marktplatz im geschichtsträchtigen Weyer Bild: ALOIS PEHAM

Wir sind zur Rundwanderung aufgebrochen und haben auf einsamen Wegen die Gipfel von Rapoldeck und Schrabachauer Kogel erkundet. Vom Marktplatz in Weyer folgt man der Beschilderung Rapoldeck zunächst hinauf zur Pfarrkirche und weiter auf Asphalt vorbei an einem Bauernhof bis zu einem Rastplatz am Waldrand. Hier wird die Vielfalt im Wald beschworen, am Weiterweg findet man Schilder an den jeweiligen Baumarten. Aus dem Wald heraus passiert man noch zwei Häuser, dann geht es ab der Kreuzung Pöller am Gratweg Nr. 84 bergauf. Der hier nach rechts abzweigende Panoramaweg Sepp Larch Nr. E21 wird unser Rückweg auf dieser Runde sein. Teilweise steil geht es weiter. Kniebeißer oder Pensionistensteig steht auf einer Tafel, und man kann wählen zwischen dem direkten oder mit einer Kehre entschärften Weg. Beide vereinen sich aber bald wieder. Zwei Forststraßen werden überquert, bei der letzten gibt es eine Kapelle mit Rastplatz. Dann erreicht man am Waldkamm aufsteigend den ersten Gipfel, das Rapoldeck. Tisch, Bank, Gipfelkreuz und ein Ausblick zwischen den Bäumen laden zur Rast.

Originelle Wegeinteilung: Kniebeißer oder Pensionistensteig Bild: ALOIS PEHAM

Auf dem Schrabachauer Kogel

Dem Kammverlauf folgend geht es weiter, auf einer schönen Lichtung mit blühenden Herbstzeitlosen und Disteln kommt man zum Beginn des Gipfelanstiegs zum Schrabachauer Kogel. Nach etwa 15 Minuten erreicht man den felsigen Gipfelaufbau mit Gipfelbuch und schönen Tiefblicken. Zurück bei der Abzweigung folgt man dem Wegweiser Panoramaweg Sepp Larch – der an den Alpinisten aus Weyer erinnert. Am Waldrand entlang erreicht man eine Forststraße.

Der Weg entlang des Kamms zum Schrabachauer Kogel Bild: ALOIS PEHAM

Achtung: Hier heißt es aufpassen! Links steht eine kleine Jagdhütte. Direkt unterhalb dieser, bei einem bald endenden Forstweg, findet man ein großes Stoamandl. Hier beginnt ein Steig, der gut erkennbar, aber teilweise etwas verwachsen bergab führt bis zu einem Hochsitz. Hier geht es nach links hinaus zu einer breiten Forststraße. Auf dieser abwärts kommt man nach etwa einem Kilometer zu einer Kreuzung mit einer Beschilderung. Ein Waldsteig führt teilweise steil abwärts und mündet wieder in eine Forststraße ein, auf der man weiterwandert zur Loibner Wiese. Immer Richtung Norden haltend erreicht man schließlich bei einer Kreuzung eine beschilderte Mountainbikeroute. Hier den Schildern kurz nach links, dann zweigt der Panoramaweg Sepp Larch ein letztes Mal ab, und fast eben erreicht man wieder die Kreuzung Pöller, wo sich der Kreis schließt. Am Weg hinab nach Weyer hat man Gelegenheit, sich beim Biohof Eckerbauer noch mit frischen Eiern zu versorgen.

Infos zur Tour

Gehzeiten : 4 – 5 Stunden

: 4 – 5 Stunden Länge : 14 Kilometer

: 14 Kilometer Höhenmeter : 950

: 950 Strecke : Weyer Marktplatz

(400 m) - Weyer Kirche (440 m) - Wegteilung Pöller (630 m) -

Rapoldeck (1195 m) -

Schrabachauer Kogel (1321 m) - Abzweig Waldsteig (960 m) -

Abzweig Pöller (600 m)

: Weyer Marktplatz (400 m) - Weyer Kirche (440 m) - Wegteilung Pöller (630 m) - Rapoldeck (1195 m) - Schrabachauer Kogel (1321 m) - Abzweig Waldsteig (960 m) - Abzweig Pöller (600 m) Internet : steyr-nationalpark.at

: steyr-nationalpark.at GPS-Daten:

Download zum Artikel GPS-Track Rapoldeck - Schrabacher Kogel GPX-Datei vom 26.10.2023 (220,38 KB) herunterladen

Ausgangspunkt : Öffentliche Anreise mit dem Zug zum Bahnhof Weyer oder mit den Bussen des OÖVV. Parkplätze gibt es nahe dem Bahnhof und bei der Kirche.

: Öffentliche Anreise mit dem Zug zum Bahnhof Weyer oder mit den Bussen des OÖVV. Parkplätze gibt es nahe dem Bahnhof und bei der Kirche. Charakteristik: Schöne Bergwanderung auf großteils mit den Nummern 84 und E21 beschilderten Wegen und Forststraßen. Trittsicher sollte man am Schrabachauer Kogel im letzten Abschnitt beim Felskamm sein. Beim Abstieg am Panoramaweg Sepp Larch ist gute Orientierung zur Wegfindung notwendig. Es ist ein schmaler Steig, der unterhalb der kleinen Jagdhütte bei einem großen Stoamandl beginnt. Hier gibt es keine Beschilderung. Man folgt diesem abwärts bis zu einer breiten Forststraße.

Am besten man orientiert sich an unserem GPX-Track. Bei Unsicherheit kann man auch wieder dem Anstiegsweg über das Rapoldeck ins Tal folgen. Gute Kondition ist wegen der Höhenmeter notwendig.

Am Wegesrand

Einkehr: Zur Einkehr nach der Tour empfehlen wir das Gasthaus Berger in der Hollensteiner Straße. Ein einladender Gastgarten, eine gemütliche Gaststube, bodenständige Speisen mit hochwertigen Produkten und gepflegte Getränke lassen kaum Wünsche offen. Der Hund des Hauses mit dem sympathischen Namen Alois begrüßt die zahlreichen Stammgäste mit wedelndem Schwanz. Di und Mi Ruhetag (Internet: binbanberger.at).

Wer Lust auf Süßes oder kleine Snacks hat, ist in der Café-Konditorei-Bäckerei Hohlrieder am Marktplatz gut aufgehoben.

Unterstützung: Die Mitgliedschaft bei alpinen Vereinen bietet viele Vorteile. Neben weltweitem Versicherungsschutz und Begünstigungen auf Hütten ist sie auch eine solidarische Unterstützung. Von der Wegerhaltung und der Erhaltung der Hütten profitieren alle, die gerne in die Berge gehen. (alpenverein.at, naturfreunde.at)

