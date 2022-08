Das Hotel Tann in Klobenstein in Südtirol liegt auf 1500 Metern Seehöhe auf einem Kraftplatz, eingebettet in eine Lichtung, umgeben von Wald und einigen saftigen Wiesen – und mit Blick auf eine atemberaubende Berglandschaft. Das Thema Wald und Wiese zieht sich wie ein roter (Pardon: grüner) Faden durch das kleine, feine Haus: Das Wasser, das zur Begrüßung nach der Anreise gereicht wird, ist angereichert mit Steinen (Rosenquarz oder Bergkristall) oder mit einem Fichtenzweig. Dann das