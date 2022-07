Von der Ostsee an die Elbe: Eine Grenzerfahrung mit dem Rad

Nachmittag im Sand. Durch die nackten Füße als unanständig aufgefallen", schrieb Schriftsteller Franz Kafka in sein Tagebuch. Wenn der wüsste, dass sein Schnitzer heute noch Gesprächsthema in Travemünde ist, hätte er damals, vor mehr als 100 Jahren, wie alle anderen auch, Schuhe am Strand getragen. Nicht Kafkas Freizügigkeit hat den Bekanntheitsgrad des kleinen Städtchens gesteigert, sondern eine neumodische Erfindung aus England: das Baden im Meer, mit Strandetikette wohlgemerkt.