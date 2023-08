Von anderswo

SEYCHELLEN. Der Inselstaat im Indischen Ozean, eines der nachhaltigsten Tourismusziele weltweit, bittet die Touristen dafür nun zur Kasse. Seit 1. August wird eine Tourismusabgabe für Nachhaltigkeit eingehoben. Die Preise sind nach der Größe der Unterkunft gestaffelt, die Gebühr wird dort auch bezahlt. Angaben zufolge kostet sie zwischen 1,75 und 6,90 Euro, Kinder bis zwölf sind befreit. Mit den Einnahmen würden Umweltschutzmaßnahmen, zum Beispiel zur Vorbeugung von Strand- und Küstenerosion, finanziert, heißt es seitens des Ministeriums.

FILZMOOS. 23 Tage lang (2. bis 24. September) präsentieren 23 internationale Künstler aus den Bereichen Malerei, Bildhauerei und Fotografie ihre Kunstwerke an den schönsten Plätzen von Filzmoos und machen damit das kleine Bergdorf zum dritten Mal zur größten Kunstgalerie in den Alpen. Gezeigt werden Werke, die in den Bergen handeln oder in den Bergen entstanden sind. filzmoos.at/bergkunst

BERLIN. Eine Runde streicheln gegen lange Wartezeiten – das wird derzeit auf dem Berliner Flughafen getestet. Labrador Emi, der Mischling Pepper und die Dackel Addy und Benny sind "Besuchshunde" und darauf trainiert, sich anfassen, streicheln und knuddeln zu lassen, heißt es seitens des Berliner Flughafens. Diese Interaktion helfe, eine entspannte Atmosphäre zu schaffen und Frust über lange Wartezeiten abzubauen. Die Streichelhunde sind an Halstüchern oder Warnwesten zu erkennen.

