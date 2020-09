Kössen: Wilder Kaiser, Zahmer Kaiser und archaische Ache Der Kaiserwinkl in Kössen mit seinem königlichen Freizeitangebot für Familien. Achtung, da isch a Loch in enkern Boot." Julian ist vom Gemüt her ein Typ Tiroler der lethargischen Sorte. Aber genau das würzt die guten, alten Schmäh der Rafting-Guides in diesem Fall mit einer gewissen Schärfe. Natürlich ist da kein Loch, natürlich ist niemand in Lebensgefahr, aber g’rissen hat’s die Fuhr schon ordentlich, die gerade