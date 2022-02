Und täglich grüßt das Murmele

"Er gehört uns, weil er auf unserer Seite steht", sagt der Kärntner. "Aber von unserer Seite ist er am schönsten", sagt der Osttiroler. Beide nicken. Man ist sich einig und stapft mit Schneeschuhen an den Füßen Österreichs höchstem Berg entgegen – dem Großglockner. 21 verschiedene Routen führen hinauf zum Gipfelkreuz in 3798 Metern Höhe. Die wilden Kalser gehen um Mitternacht weg und sind zum Mittagessen wieder retour, heißt es hier. An Spitzentagen stehen mehr als 200 Bergsteiger ganz oben.

Doch wir sind nicht gekommen, um auf Gipfeljagd zu gehen, auch wenn es verlockend wäre angesichts der Fülle an Bergen. Vielmehr wollen wir hier, am Ende der Kalser Glocknerstraße, den "Big Five" Osttirols nachjagen und erfahren gleich einmal, dass wir höchstens vier zu Gesicht bekommen werden. Das Murmele, wie die Osttiroler liebevoll das Murmeltier nennen, liegt zu dieser Jahreszeit in seinem Bau und – schläft. Wir beneiden es nicht. Es ist ein wunderschöner Wintertag, mit ungewöhnlich milden Temperaturen und einem Himmel, der seinem Namen alle Ehre macht.

Im Antlitz des Großglockners Bild: rofi

Such die Gams

Ein Tag, wie gemacht, um die Wildtiere im Nationalpark zu beobachten. Ranger Simon hat uns mit Ferngläsern ausgestattet. Er selbst trägt ein Spektiv, damit uns nichts entgeht. Das erste Erfolgserlebnis zeigt sich als Gams-Rudel auf einem Bergkamm. Während die Augen an den Ferngläsern kleben, lauschen die Ohren des Rangers Ausführungen. Die Gams ist das häufigste Großtier hier, leicht zu erkennen an ihrem schwarzbraunen Winterfell. Auch einen Steinbock und fünf Geißen erspähen unsere Augen. Ihre gummiartigen Ballen und harten Hufränder machen sie selbst in steilsten Felswänden zu perfekten Kletterern. Weil fast jedem seiner Körperteile einst magische Wirkung nachgesagt wurde, sei der Steinbock beinahe ausgerottet worden, erzählt Simon. Doch dank erfolgreicher Wiederansiedelung in den 60er-Jahren gibt es jetzt wieder mehr als 1000 Stück im Nationalpark Hohe Tauern.

Wer sich vom Fernglas löst und den Blick freien Auges schweifen lässt, erblickt eine Bergkulisse, die imposanter nicht sein könnte. Elf von insgesamt 166 3000ern in Osttirol erheben sich allein auf einer Seite des Ködnitztals. Tourengeher ziehen gleichmäßigen Schrittes vorbei, unterwegs zur Lucknerhütte oder Stüdlhütte. Wir begnügen uns mit einem Ausblick auf Berge, verschneite Almhütten und das idyllische Ködnitzkirchl.

Durchs Spektiv betrachtet Bild: rofi

"Da! Schauts!" Simon hat etwas erspäht, hoch oben am Himmel. Das Wappentier des Nationalparks kreist über einem der Gipfel. "Wir befinden uns im Jagdgebiet des Steinadlers", erklärt er. Mangels Verfügbarkeit seiner Leibspeise – Murmeltiere – ist der Greifvogel auf der Suche nach anderen Säugetieren. Ihre Flugspannweite von knapp mehr als zwei Metern wird nur noch von jener des Bartgeiers übertroffen. Seine 2,9 Meter beeindrucken ebenso sehr wie die ellbogenlangen Knochenstücke, die der Greifvogel in einem Stück zu verschlingen vermag. Der Aasfresser gilt zudem als äußerst neugierig, was so manchen Zweibeiner bereits in Angst und Schrecken versetzte, wenn ein Bartgeier 20 Meter über seinen Kopf hinwegsegelte.

Nicht nur die Tierwelt beeindruckt

Furchtlos und zufrieden mit der völlig unblutigen Ausbeute von 20 Gämsen, zehn Steinböcken und zwei Steinadlern treten wir den Rückweg an. "Es kann sein, dass wir gerade über einen Murmeltierbau spazieren", meint der Ranger scherzhaft und verspricht, uns später mehr über die putzige Bergmaus, so der abgeleitete lateinische Name, zu erzählen. Mit 24 Jahren ist Simon der jüngste der 16 Ranger des Nationalparks. "Bei uns Rangern steht die Natur im Vordergrund und nicht der Gipfel, wie bei den Bergführern", erklärt der Osttiroler. Beides gibt es hier zuhauf, so wie Abgeschiedenheit.

Simon Zeiner, der Ranger Bild: rofi

Durch die Lage am südwestlichsten Zipfel Österreichs ging so manch touristische Entwicklung an der Tiroler Enklave vorüber. Heute ist man froh und die unberührte Natur das größte Kapital. Skischaukeln mit hunderten Pistenkilometern sucht man ebenso vergebens wie Bettenburgen. Und dann sind da die Menschen, die mit ihrer Herzlichkeit und Innovationsfähigkeit beeindrucken.

Wie etwa Bruno Gasser, der seit 40 Jahren auf der Alpe-Stalle-Hütte mitten im Defereggental lebt. Täglich empfängt er seine Gäste und kredenzt ihnen selbst gemachte Schlipfkrapfen von der Mama oder den Osttiroler Graukäse. Abwärts geht’s dann mit der Rodel auf der Flutlichtbahn.

Oder auch Philipp Jans – der 40-jährige Agraringenieur hat sich mit seinem Bauernhof einen Bubentraum verwirklicht. Aber nicht Kühe, sondern 300 Ziegen melkt er auf seinem Figerhof in Lana. Er füttert sie nur mit Heu, das durchlüftet wird. Seine Glocknerkugeln aus Ziegentopfen sind ein Gedicht, aber auch Bergkäse und Camembert hat der innovative Landwirt im Sortiment.

Graukäse und andere Osttiroler Spezialitäten Bild: rofi

Und da ist Kathi Polentz, Inhaberin der Figolalm, die so gar nicht einer typischen Almhütte entspricht, aber trotzdem urgemütlich ist. 2008, mit 21 Jahren, hat sie die Hütte in Kals auf 1770 Metern von ihrem Vater übernommen. "Das Essen, das ich anbiet’, will ich, dass von do is", sagt sie im sympathischen Osttiroler Dialekt. Die Karte ist klein, aber fein. Besonders zu empfehlen sind etwa eine Brettljause mit Produkten aus der Region und die Graukassuppe.

Winterliche Tiefenentspannung

So viele Köstlichkeiten verlangen nach Bewegung. Am Ende des Defereggentals auf 2017 Metern Höhe schnallen wir uns ein letztes Mal die Schneeschuhe an. Es geht dem Staller Sattel und dem Obersee entgegen. Ein beliebtes Ausflugsziel im Sommer, gleicht er an diesem Wintertag einem einsamen Kleinod: Lediglich eine Handvoll Tourengeher, einige Langläufer und Winterwanderer sind unterwegs.

Der Schnee unter unseren Füßen knirscht im langen Schatten der Berge. Der Übergang in die Sonne präsentiert eine Landschaft, die nur zwei Farben kennt: Weiß und Blau. Der Weg über den zugefrorenen See zu einem kleinen Gipfelkreuz ist weder gefährlich noch schweißtreibend, aber Balsam für die Augen. Und dann hat Simon noch eine Überraschung parat. Da ist es endlich! Ein präpariertes Exemplar zwar, aber er hat Wort gehalten – ein Murmeltier.

Der Nationalpark Hohe Tauern

Auf 1856 Quadratkilometern erstreckt sich der Nationalpark Hohe Tauern über die Bundesländer (Ost-)Tirol, Salzburg und Kärnten – eine Hochgebirgslandschaft mit 300 Gipfeln über 3000 Meter, 15.000 Tier- und 3500 Pflanzenarten.

Mit Rangern unterwegs: Das Tourenangebot im Winter umfasst unter anderem Wildtierbeobachtungen, Sonnenuntergangstouren, Schaufütterungen, Schneeschuhwanderungen in winterliche Urwälder, Fototouren

Übernachten: im Hotel Outside in Matrei und beim Taurerwirt in Kals. Beide sind familiengeführte Wanderhotels auf 4-Sterne-Niveau mit hervorragender Küche und Partnerbetriebe des Nationalparks.

Infos: hotel-outside.at, taurerwirt.at; hohe-tauern.at; nationalpark-partnerbetriebe.at