Um ein paar Sonnenstrahlen voraus

Die Lage des Quellenhotels Heiltherme Bad Waltersdorf in der klimabegünstigen Thermenregion wirkt sich nicht nur auf die Durchschnittstemperatur aus, auch bei der Sonnenscheindauer liegt Bad Waltersdorf mit 2.000 Stunden pro Jahr im österreichischen Spitzenfeld. Kein Wunder also, dass sich die Landschaft rund um das Quellenhotel bereits in zartem Grün zeigt und mit ersten Farbtupfern lockt.

Perfekt für einen "Restart"

Im Gegensatz zu Flora und Fauna, wo das Frühlingserwachen im wahrsten Sinne des Wortes "ganz natürlich" vonstattengeht, müssen wir Menschen da schon ein wenig nachhelfen. Das zunehmende Tageslicht und die milderen Temperaturen wirken zwar ohne unser Zutun positiv auf unser Gemüt, unser Körper verträgt aber durchaus einen Frischekick. Perfekt für so einen "Restart" eignet sich ein Abstecher ins Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf.

Tut Körper und Seele gut

Bewegung an der frischen Luft – ob beim Lauftreff oder beim Aqua Jogging, beim Radfahren oder bei ausgedehnten Spaziergängen – bringt unseren Kreislauf wieder richtig in Schwung. In leichter Kleidung oder im Schwimmoutfit kommt zudem viel Sonne an die blasse Winterhaut und unser Vitamin-D-Speicher wird aufgefüllt. Apropos Vitaminspeicher: Die einzigartige TSM®-Kulinarik im Quellenhotel Heiltherme Bad Waltersdorf sorgt mit köstlichen Kreationen aus saisonalen Zutaten der Region und den ersten Frühlingskräutern für einen wahren Vitaminkick. Bei speziellen Jahreszeitenbehandlungen in der TSM®-Gesundheitsoase, die im Frühling ganz im Zeichen der entschlackenden Brennnessel stehen, freut sich unser Körper über einen "Früh-jahrsputz" – ganz entspannt!

www.heiltherme.at