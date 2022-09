Tripadvisor-Bewertungen: Das sind die 25 besten Hotels der Welt

Beim Buchen der Unterkunft spielen Internetbewertungen eine entscheidende Rolle. Was hat den Urlaubern gefallen, die dort schon einmal residiert haben? Und was hatten sie zu bemängeln? Auf Tripadvisor scheinen mehr als acht Millionen Hotels auf der ganzen Welt auf. Ein aktuelles Ranking der Onlineplattform zeigt, welche dieser Domizile in den vergangenen zwölf Monaten am meisten und besten bewertet wurden.

Schon an dieser Stelle sei verraten: Ein Hotel aus Österreich hat es nicht in die Liste der Top 25 geschafft. Dafür hat Tripadvisor ein eigenes Länderranking erstellt. Auf Platz eins liegt das Hotel Kaiserhof in Wien, Platz zwei ging an das Biohotel Daberer in Dellach (Kärnten) und auf dem dritten Platz thront das Wellnesshotel Tuxerhof in Tirol. Alle Sieger der "Travellers' Choice Best of the Best Awards" sehen Sie hier.

International am besten bewertet:

Platz 25. The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh (Hurghada, Ägypten)

The Oberoi Beach Resort Sahl Hasheesh (Hurghada, Ägypten) 24. Bucuti & Tara Beach Resort (Oranjestad, Aruba)

Bucuti & Tara Beach Resort (Oranjestad, Aruba) 23. Saraye Ameriha Boutique Hotel (Kashan, Iran)

Saraye Ameriha Boutique Hotel (Kashan, Iran) 22. Round Hill Hotel and Villas (Montego Bay, Jamaika)

Round Hill Hotel and Villas (Montego Bay, Jamaika) 21. Hazelton Hotel (Toronto, Kanada)

Hazelton Hotel (Toronto, Kanada) 20. Jaya House River Park (Krong Siem Reap, Kambodscha)

Jaya House River Park (Krong Siem Reap, Kambodscha) 19. Royal Purnama (Sukawati auf Bali, Indonesien)

Royal Purnama (Sukawati auf Bali, Indonesien) 18. La Maison Arabe (Marrakesch, Marokko)

La Maison Arabe (Marrakesch, Marokko) 17. Quinta Jardins do Lago (Funchal auf Madeira, Portugal)

16. Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments (Bangok, Thailand)

Sukhumvit Park, Bangkok - Marriott Executive Apartments (Bangok, Thailand) 15. La Maison Favart (Paris, Frankreich)

14. COMO Cocoa Island (Malediven)

13. Lotte Hotel Hanoi (Hanoi, Vietnam)

Lotte Hotel Hanoi (Hanoi, Vietnam) 12. Pimalai Resort and Spa (Amphoe Ko Lanta, Krabi, Thailand)

11. Ikos Dassia (Dassia auf Korfu, Griechenland)

Ikos Dassia (Dassia auf Korfu, Griechenland) 10. BLESS Hotel Madrid (Madrid, Spanien)

9. Padma Resort Ubud (Payangan auf Bali, Indonesien)

Padma Resort Ubud (Payangan auf Bali, Indonesien) 8. Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belize)

Hamanasi Adventure and Dive Resort (Hopkins, Belize) 7. Six Senses Laamu (Olhuveli, Malediven)

Six Senses Laamu (Olhuveli, Malediven) 6. Kayakapi Premium Caves (Kappadokien, Urgup, Türkei)

5. The Omnia in Zermatt, Schweiz (5 Sterne)

Dem Matterhorn gegenüber – das erleben normalerweise nur Alpinisten. Es sei denn, man übernachtet im The Omnia auf 1616 Metern Höhe in Zermatt. Das Hotel umfasst 30 Zimmer und mutet wie ein amerikanisches Design-Berghotel an.

4. Romance Istanbul Hotel in Istanbul, Türkei (4 Sterne)

Zu den Top fünf der Welt zählt dieses Boutique-Hotel im Stil von "1001 Nacht". Jedes Zimmer ist im arabischen Stil eingerichtet. In unmittelbarer Nähe befinden sich mit der Süleymaniye-Moschee und Istiklal Street auch zwei Top-Sehenswürdigkeiten.

3. Ikos Aria in Kefalos auf Kos, Griechenland (5 Sterne)

Luxusurlaub am Mittelmeer gefällig? Dann empfiehlt sich ein Aufenthalt im Ikos Aria. Tripadvisor-Nutzer schätzen die herrliche Lage, den breiten Sandstrand und das kristallklare Wasser.

2. Hotel Colline de France in Gramado, Brasilien (4 Sterne)

"Ob für die Flitterwochen oder den Familienurlaub: Dieses Hotel ist einfach zum Verlieben", schreibt ein Nutzer. Tatsächlich sieht das brasilianische Hotel so aus, als sei es einem romantischen Bilderbuch entsprungen.

1. Tulemar Bungalows & Villas in Quepos, Costa Rica (4 Sterne)

Das Resort liegt im Nationalpark Manuel Antonio - einem Paradies auf Erden. Die Mischung aus Natur und purem Luxus scheint es der Tripadvisor-Community am meisten angetan zu haben: Es wurde zum besten Hotel der Welt gekürt.