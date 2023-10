Theaterzauber

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Von zwei ziemlich besten Zauberer-Freunden handelt das Stück "Harry Potter and The Cursed Child": Die Söhne von Harry Potter und Draco Malfoy lernen sich kennen und lieben – und halten auch dann noch zusammen, als die Väter sie auseinanderdividieren wollen.Wer Klamauk erwartet, wird mit einem Kammerspiel überrascht, wer mit Gesang rechnet, bekommt statt dessen Wortwitz präsentiert, für den man aber schon recht gut Englisch können sollte. Auch die Vorgeschichte zu kennen, hilft die Handlung zu verstehen.Dann aber ist es ein Genuss, den Dialogen zu folgen, zu beobachten, wie die Schauspieler durch den – brennenden – Kamin auf die Bühne rutschen oder vom Bücherregal verschluckt und rülpsend wieder ausgespuckt werden. Die Ausstattung ist vergleichsweise puristisch, Lichtspiele und Effekte sind beeindruckend.Sitzfleisch braucht man trotzdem, denn wer sich beide Teile des Stücks anschaut, verbringt insgesamt mehr als vier Stunden in den roten Samtsesseln.Karten ab 50 Pfund (58 Euro)