Die Aura Südenglands hat Martin Engelmann schon in jungen Jahren umgarnt – und so hat sich der 51-jährige Profifotograf, Filmemacher und Autor aus Innsbruck erneut aufgemacht, um für seine Multivisionsschau "Von Dover nach Cornwall" den Reiz dieses Landstrichs in Bildern einzufangen. "Das ist eine unterschätzte Region", sagt der Innsbrucker.